أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 17 - 2 -2020

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 17 -2 -2020.



إيقاف تداول 8 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى عبر المحيطات للسياحة، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، دلتا للطباعة والتغليف، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير.



البورصة تربح 2.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 698.973 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 99.4 مليون ورقة مالية بقيمة 565 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.9 ألف عملية لعدد 164 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.72% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 22.76%، والعرب على 16.52% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 59.79% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 40.20%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 57.3 مليون جنيه، 623.3 ألف جنيه، 113.3 مليون جنيه، 22.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 6.4 مليون جنيه، 187.7 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 13800 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 1876 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 15805 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 5145 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1256 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 1374 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 595 نقطة.

وارتفعت أسهم 68 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 56 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 10.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.33%

- عبر المحيطات للسياحة بسعر إغلاق 0.049 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 8.89%

- ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.560 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.88%

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 25.840 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.80%

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 11.330 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.39%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 9.080 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6%

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 6.470 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.69%

- االألومنيوم العربية بسعر إغلاق 15.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.57%

- العامة لمنتجات الخزف والصينى بسعر إغلاق 2.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.23%

- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 2.860 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.05%