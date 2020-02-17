أخبار المحافظات اليوم.. المصريون العائدون من الصين يعودون لمنازلهم

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الاثنين، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

المصريون العائدون من الصين خرجوا من الحجر الصحى لمنازلهم

سادت حالة من الفرح والسعادة بين المصريين العائدين من الصين عقب انتهاء الحجر الصحى لهم، وكذلك الفرق الطبية والعاملين في الخدمات المعاونة، داخل فندق الإقامة، بمدينة مرسى مطروح، بعد فترة الـ 14 يوما فترة حضانة الفيروس، والتأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، وأعربوا عن فرحتهم الممتزجة بالفخر من أداء مؤسسات الدولة، سواء بإعادتهم بشكل عاجل من الصين، أو الاستقبال والرعاية الطبية والمعيشية الراقية، خلال الأسبوعين الماضيين، إضافة إلى عدم تحميلهم تكاليف رحلة العودة من الصين والعلاج والإقامة بالفندق والخدمة 5 نجوم خلال الـ15 يوما في مطروح.

الحكومة تسد مخرج ماسورة بقرية كفر أبو الديب بشبك حديد لمنع عبور الأطفال عليها

قال هانى يونس المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء خلال منشور له على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك إنه تم التنسيق مع محافظة الشرقية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين وخاصة الأطفال من أهالى قرية كفر أبو الديب التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، الذين اشتكوا من عبور الأطفال على مأسورة مياه أثناء الذهاب إلى مدرسة التعليم الأساسى بقرية الخضارية، مؤكدا أنه تم سد مخرج الماسورة بشبك حديدى لمنع العبور عليه

ورد هانى يونس على مطالب أهالى قرية كفر أبو الديب بضرورة وجود كوبرى مشاة يمر عليه الأطفال فى أمان، قائلا: إن قرية كفر أبو الديب مركز الإبراهيميه الواقعة على بحر مويس يوجد بها علي بحر مويس كوبرى مشاه أول البلد أمام بنك التنمية والائتمان الزراعى ويوجد كوبرى مشاه آخر فى أول البلد من ناحية عزبة السطايحة وفى منتصف البلد يوجد كوبرى القناطر الصفراء ويبعد عن معدية الماسورة التى نشر الأهالى صورها والتى يعبر عليها الأطفال مالا يزيد عن 100م تقريبا.

محافظ الدقهلية يحيل نائبة مركز المنصورة للتحقيق بعد تعديها اللفظى على صاحب عقار

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إحالة نائبة رئيس مركز المنصورة، والمسئول عن واقعة التعامل مع أحد أصحاب العقارات بطريقة غير لائقة، أثناء إزالة سلم مخالف، للتحقيق، وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة حسن معاملة الجمهور والتعامل مع المواطنين بصورة لائقة، حيث تم تداول الفيديو الخاص بالواقعة على مواقع التواصل الاجتماعى، وأظهر الفيديو سوء معاملة للمواطنين من قبل أحد مسئولى مركز المنصورة.

وتداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، فيديو لمشادة كلامية تظهر فيه نائبة رئيس مركز المنصورة، أمام أحد العقارات التابع للمركز وتحت الإنشاء، والمسئول عن العقار، وظهرت النائبة ومعها مجموعة من الموظفين خلال مطالبتها بإزالة سلم خاص بالعقار.

وظهرت النائبة فى الفيديو تقول بصوت عالي وبصراخ: "يلا زيل الخشب ده"، وقامت بدفع أحد الموجودين مردده: "يلا امشي من هنا"، وقالت إنه مخالف، وسأل أحد الحاضرين عن إذ كان هذا السلم مخالف أم لا، فردت عليه قائلة: "انت شغال اية هو انت مهندس؟" وقامت بمحاولة إزالة الخشب بنفسها وصعدت على درجات السلم، فطلب أحد الحاضرين أن يتم الاتصال بالشرطة لتحرير محضر بالواقعة، فردت عليه قائلة: اطلبه انت يا روح أمك، وظلت تصرخ فى الحاضرين.

المعبد اليهودى بالإسكندرية يستقبل زواره بعد أسابيع من ترميمه

شارك عدد من اليهود فى مراسم توراتية بمعبد إلياهو النبى بمحافظة الإسكندرية بعد ترميمه من قبل وزارة الآثار ليعود مزارا سياحيا هاما فى المحافظة. وقالت السفارة الإسرائيلية لدى القاهرة على حسابها موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن عددا من اليهود توافدوا للمشاركة فى "تدشين التوراة"، وهى من الطقوس الدينية اليهودية.

وقالت الصفحة إنه عقب تدشين معبد "إلياهو النبي" فى الاسكندرية رسميا من قبل الحكومة المصرية التى رممته قبل بضعة أسابيع، قام أكثر من 180 يهوديا من أصول مصرية بالسفر إلى مصر للمشاركة فى احتفالية تدشين التوراة فى المعبد. ووثق مقطع فيديو نشرته السفارة قيام عشرات اليهود بحمل أسفار التوراة وقاموا بوضعها بركنها المخصص في المعبد وهو طقس قديم ومعروف ومتبع لليهود عقب خراب الهيكل المزعوم على يد الرومان.

شابان حاولا التحرش بطالبة فصدماها بتروسيكل وحطما قدماها

شهدت منطقة غرب كفر الشيخ، بمحافظة كفر الشيخ، حادث مأساوي لطالبة بالصف الثالث الثانوي التجاري بالمدرسة الثانوية التجارية المشتركة، التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، عندما تعمد شابان صدمها بتروسيكل، كمحاولة لمعاكستها، مما أدى لإصابتها بكسور خطيرة.

وبالطابق الثاني بمستشفى كفر الشيخ العام ترقد الطالبة هيام محمد الشربيني، 17 سنة، على أحد أسرة قسم العظام، تعاني كسورًا مضاعفة في الفخذ، بعد أن صدمها تروسيكل يقوده شاب وبجواره أخر، في أحد شوارع مدينة كفر الشيخ، وهى في طريقها لتلقي درس خصوصي في مادة المحاسبة.

وأكدت هيام محمد الشربيني، أنها كانت في طريقها لتلقي درس خصوصي في مادة المحاسبة برفقة زميلتها هند مؤمن ، وباقترابهما من مسجد الأشوح في منطقة العزبة الجديدة، التابعة لدائرة قسم ثان شرطة كفر الشيخ، صدمها تروسيكل يقوده شاب يجلس بجواره آخر.

أضافت هيام لـ"اليوم السابع"، كان الشابان على التروسيكل ، أحدهما يقود التروسيكل وآخر يجلس بجواره ، ووجدت قائده يتجه نحوهما متعمداً معترضاً طريقهما ،وحاولت تفاديه كما فعلت زميلتها هند ، ولكنها لم تستطع ، فصدمها ، وفقدت الوعي ، ولم تفق إلا بعد نقلها للمستشفى العام بكفر الشيخ ، مؤكدة أنها عرفت بعد ذلك أن الشابين هما،"ي." و"ي.ش".

تسليم وحدات إسكان الشباب بـ54 مليون جنيه فى مرسى علم بعد توقف 6 سنوات

قرر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، تسليم وحدات إسكان الشباب بمدينة مرسى علم، وذلك خلال تفقده للوحدات البالغ عددها 804 وحدات، برفقة الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، اليوم الاثنين.وأكد المحافظ أنه عندما علم بتأخر تسليم وحدات إسكان الشباب بمدينة مرسى علم، طلب موقفها التنفيذى، وتبين أن سبب التأخير عدم اكتمال شبكات المياه والصرف الصحى، رغم استلام الوحدات منذ عام 2014، حيث كلف الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، بمتابعة الموضوع وسرعة إنهاءه، وعندما علم المحافظ اكتمال شبكات المياه والصرف الصحى للوحدات السكنية، كلف مجلس المدينة بعمل القرعة لتسليم الوحدات.

وأوضح محافظ البحر الأحمر، أنه يعمل على حل مشاكل الشباب، وموافقته على توزيع هذه الوحدات، انطلاقا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير سكن ملائم للشباب، فهم قادة المستقبل.

نجاح مبادرة "جبر الخواطر" بدمياط للأسر الأكثر احتياجًا

نجحت مبادرة "جبر الخواطر" بدمياط، في التخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، وجذبت العديد من أصحاب المحلات والمطاعم والمحال الغذائية للمشاركة فيها بخفض الأسعار وتقديم وجبات بأسعار رمزية، بمعظم أنحاء المحافظة، ووصلت المبادرة إلى أصحاب محلات الفاكهة الذين قدموا طبق مشكل من عدة انواع من الفاكهة تزن كيلو جرامًا من الفاكهة بقيمة 10 جنيهات .

يقول أشرف نصر، صاحب محل فاكهة بشارع الشرباصي وسط مدينة دمياط إنه منذ تنفيذ الفكرة وهى لاقت إقبالا كبيرا من المواطنين والطلاب الذين كانوا يستشعرون بالحرج عندما يطلبون نصف كيلو من أي نوع من أنواع الفاكهة. والظروف صعبة على الكل والفترة الأخيرة ترددت على العديد من السيدات لا يستطعن شراء الفاكهة وكن يطلبنها مستشعرين بالحرج حيث كن يطلبن كيلو فاكهة مشكل بداعي تزيين التورتة بالفواكه.

وأكد نصر أنه مستمر في تقديم أطباق الفاكهة بسعر 10جنيهات للطبق، مضيفًا الطبق يتكون من ثلاث حبات من الموز وحبتين برتقال وحبتين يوسفي وحبة تفاح وحبيبات من الفراولة، مشددًا على أن هذه المبادرة جاءت لتلبية احتياجات الأسر البسيطة التي لا تستطيع توفير احتياجاتها اليومية من الفاكهة.

وقال عبد الله سند، صاحب سوبر ماركت بالسوق العمومي برأس البر وأحد المحلات المشاركة في مبادرة جبر الخواطر لمساعدة الأسر البسيطة والتي تهدف إلى تشجيع أصحاب محال البقالة والسوبر ماركت على توفير أطباق لها كمية من المواد الغذائية بأسعار تتراوح بين 2:3 جنيهات الطبق الواحد لتوفير سلع للأسر البسيطة لتلبية احتياجاتها اليومية بدون تعرضها للحرج.