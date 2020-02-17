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آخر تقاليع تيك توك.. تحدى كسر الجمجمة " Skullbreaker" قد يؤدى إلى الشلل

الإثنين، 17 فبراير 2020 04:37 م
آخر تقاليع تيك توك.. تحدى كسر الجمجمة " Skullbreaker" قد يؤدى إلى الشلل تحدى Skullbreaker ومخاطره على الدماغ
كتبت إيناس البنا

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ظهرت في الآونة الأخيرة ما يعرف باسم التحديات التي يطلقها المشاهير أو رواد بعض التطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعى، والتي قد تشمل أداء حركات معينة قد تنطوى على مخاطر تؤدى إلى الموت، وحدث ذلك بالفعل في تحدى " كيكى" التحدى الذى يتطلب الرقص خارج السيارة أثناء سيرها، وهو ما تسبب في حوادث موت للبعض.

أخر موضة التحديات التي اجتاحت تطبيق TikTok، ما يعرف باسم تحدى " Skullbreaker " أو كاسر الجمجة، والتي يوم بعد الأخر يثبت أن التكنولوجيا كما أنها مفيدة قد تكون عنصر جديد للتسبب في ظواهر خطيرة على الصحة، ومع الإبلاغ عن العديد من حالات الإصابات الخطيرة، فإن تحدي الفيروسي من TikTok يثير قلق آباء الأطفال الصغار.

يتطلب التحدي 3 مشاركين الوقوف جنبًا إلى جنب، ويحاول الشخصان على الجانبين ضرب الشخص الأوسط من خلال ركل قدميه من الأسفل وهو يحاول القفز، وقد أدى التحدي إلى إصابات خطيرة في الرأس والظهر والحوض ، وفقًا للتقارير الطبية حسبما ذكر موقع " thehealthsite".

 

كيف بدأ التحدى
 

بدأ التحدي على سبيل الدعابة بين طالبين بالمدرسة في إسبانيا، لكن سرعان ما تحولت إلى ترند على تطبيق TikTok.

حيث ينشر العديد من المستخدمين الآن مقاطع الفيديو الخاصة بهم وهم يقومون بهذا المزحة، إلى أن اتخذ الموقف منعطفًا خطيرًا بعد ظهور العديد من مقاطع الفيديو حيث شوهد أشخاص أصيبوا أثناء أداء هذا التحدي، والآن تمتلئ شبكة الإنترنت برسائل من الأشخاص المعنيين الذين يحذرون الآباء من إبعاد أطفالهم عن هذا التحدي.

تحدى كسر الجمجة
تحدى كسر الجمجة

 

ما هو خطورة الحركة
 

هناك تقارير وردت وفقا لتقرير موقع " theweek " عن إصابات خطيرة في الرأس والظهر والحوض، ومع ذلك ، فإن معظم الفيديو لا يُظهر الإصابات.

وفقًا للأطباء، فإن السقوط الحر مثل ما يحدث في هذا التحدي ، يمكن أن يؤدي إلى نتائج ضارة من الكدمات البسيطة إلى الكسور الخطيرة أو الارتجاج أو كسر العظام أو تمزق الرباط أو إصابة خطيرة في الرأس قد تصل في بعض الحالات إلى حد الشلل خاصة أن الوقوع يكون على منطقة العمود الفقري وأسفل الرأس.

 


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