آخر تقاليع تيك توك.. تحدى كسر الجمجمة " Skullbreaker" قد يؤدى إلى الشلل

ظهرت في الآونة الأخيرة ما يعرف باسم التحديات التي يطلقها المشاهير أو رواد بعض التطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعى، والتي قد تشمل أداء حركات معينة قد تنطوى على مخاطر تؤدى إلى الموت، وحدث ذلك بالفعل في تحدى " كيكى" التحدى الذى يتطلب الرقص خارج السيارة أثناء سيرها، وهو ما تسبب في حوادث موت للبعض.

أخر موضة التحديات التي اجتاحت تطبيق TikTok، ما يعرف باسم تحدى " Skullbreaker " أو كاسر الجمجة، والتي يوم بعد الأخر يثبت أن التكنولوجيا كما أنها مفيدة قد تكون عنصر جديد للتسبب في ظواهر خطيرة على الصحة، ومع الإبلاغ عن العديد من حالات الإصابات الخطيرة، فإن تحدي الفيروسي من TikTok يثير قلق آباء الأطفال الصغار.

يتطلب التحدي 3 مشاركين الوقوف جنبًا إلى جنب، ويحاول الشخصان على الجانبين ضرب الشخص الأوسط من خلال ركل قدميه من الأسفل وهو يحاول القفز، وقد أدى التحدي إلى إصابات خطيرة في الرأس والظهر والحوض ، وفقًا للتقارير الطبية حسبما ذكر موقع " thehealthsite".

A new challenge going viral on social media, called “tripping jump" or “skull breaker”, has become a cause of concern for parents.

