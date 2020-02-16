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5 مراحل لغسيل 2000 حافظة لماء زمزم يوميا بالمسجد الحرام.. تعرف عليها.. صور

الأحد، 16 فبراير 2020 02:02 م
5 مراحل لغسيل 2000 حافظة لماء زمزم يوميا بالمسجد الحرام.. تعرف عليها.. صور غسيل حافظات ماء زمزم
كتب محمد رضا

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تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى يوميًا بغسل أكثر من 2000 حافظة لماء زمزم مع قواعدها، داخل المسجد الحرام، وفق أعلى مستويات النظافة والتعقيم للحفاظ على سلامة زوار وقاصدى المسجد الحرام، ويقوم بعملية الغسيل والتعقيم وتوزيع الحافظات والإشراف عليها داخل المسجد المكى، مسؤولو إدارة سقيا زمزم بالإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية، التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة.

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وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم بالرئاسة العامة المهندس مشارى المسعودى - حسب ما نشره الموقع الرسمى للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى - أن مغسلة الحافظات تعمل يومياً ثمانى ساعات وتقوم بغسل أكثر من 2000 حافظة وقاعدة، وذلك سعياً من الإدارة على للحفاظ على نظافة الحافظات وتعقيمها حيث إن عملية الغسيل تمر بخمس مراحل هى، مرحلة الغسيل: والتى تتم باستخدام صابون خاص يتم اعتماده من قبل الإدارة والتأكد من خلوه من أى مواد عطرية قد تؤثر على رائحة الحافظات.

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ثم مرحلة الشطف والتى يقوم فيها المختصون بدعك الحافظات يدويا باستخدام الفرش والاسفنج لكى يتم نقلها للمرحلة التالية وهى مرحلة التعقيم ويستخدم فيها سائل تعقيم مخصص لتعقيم الحافظات عن طريق مضخة خاصة بالمغسلة، ثم مرحلة التجفيف والتخزين، والمرحلة الخامسة هى مرحلة النقل والتوزيع: وبعد تخزينها تقوم سيارات مخصصة بنقل الحافظات وتوزيعها على جميع نقاط التعبئة الموجودة بالمسجد الحرام وساحاته ومرافقه الخارجية).

 

وأكد مدير إدارة سقيا زمزم بالرئاسة العامة، أن المواد المستخدمة فى عملية الغسيل والتعقيم هى مواد غير عطرية وصابون خاص بمواصفات عالية لعدم تأثر ماء زمزم بها، كما أن الإدارة قامت بتوفير مكائن وفرش تعقيم خاصة بالحافظات وذلك إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، وتحقيقاً لتطلعات القيادة.

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ماء زمزم

حافظات ماء زمزم

المسجد الحرام

عبد الرحمن السديس

الحرم المكى

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