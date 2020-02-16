400 فعالية فى السعودية من أجل مكافحة الفساد ونشر ثقافة المواطنة

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نفذت المؤسسة العامة للتدريب التقنى والمهنى بالمملكة العربية السعودية، 400 فعالية فى المنشآت التدريبية التابعة لها للبنين والبنات على مستوى مناطق المملكة خلال الفصل التدريبى الأول من العام بالتعاون مع الهيئة الوطنية للرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" وذلك ضمن خطة الإدارة العامة لشؤون المتدربين.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تهدف هذه الفعاليات لتنمية الرقابة الذاتية لدى المتدربين والمتدربات ونشر النزاهة ومكافحة الفساد وتعزيز المواطنة وروح الانتماء عبر القيم الإيجابية التى تحمى المجتمع كالصدق والأمانة والانضباط وإتقان العمل والمحافظة على الممتلكات، وذلك من خلال إطلاق عبارات توعوية وإقامة الدورات التدريبية والمحاضرات وورش العمل والحملات التثقيفية والمسابقات التفاعلية والمعارض والأركان التوعوية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

واستفاد من الفعاليات المقدمة فى المنشآت التدريبية بالتعاون مع "نزاهة " للفصل التدريبى الأول من العام 1440 - 1441 هـ أكثر من 100 ألف متدرب ومتدربة، فى خطوة تسعى من خلالها المؤسسة العامة للتدريب التقنى والمهنى لتوعية المتدربين وتعزيز السلوك الأخلاقى ونشر الوعى بأهمية حماية النزاهة والأمانة وتعزيز مبدأ الشفافية .

وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" بالمملكة العربية السعودية، كشفت أنها قامت بالتحقيق الإداري مع 475 موظفاً نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة.

وأوضحت "نزاهة" أنها باشرت ​​​التحقيق الجنائي وسماع أقوال نحو 1.3 ألف شخص، وتم إيقاف 386 شخصاً، لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري.

وأشارت إلى أن القضايا تمثلت في جرائم رشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال نفوذ وظيفي، وسوء استعمال إداري.

كما بينت أن إجمالي المبالغ المالية التي أقرّ بها المتهمون يقدر بنحو 170 مليون ريال، وجاري العمل على إحالتهم إلى المحكمة المختصة.

وأوضحت "نزاهة" أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة القانون، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمس المال العام بشكل غير مشروع أو يُخل بواجباته الوظيفية المقررة نظاماً".