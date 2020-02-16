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233 فرقة طبية لتطعيم 116 ألف طفل بالسويس ضد مرض شلل الأطفال

الأحد، 16 فبراير 2020 01:50 ص
233 فرقة طبية لتطعيم 116 ألف طفل بالسويس ضد مرض شلل الأطفال التطعيم ضد شلل الأطفال - أرشيفية
السويس – السيد فلاح

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تنطلق اليوم بمحافظة الإسماعيلية والسويس، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال اعتبارًا من اليوم الأحد ولمدة 4 أيام، وذلك لجميع الأطفال اعتبارًا من عمر يوم واحد إلى 5 سنوات للمصريين والغير المصريين.

 

وقال اللواء فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن انطلاق الحملة بناءً على قرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، ويأتى هذا فى إطار تنفيذ خطة الدولة لمواجهة وفادة الفيروس البري للمرض ويتم التطعيم في جميع القرى والقطاعات الريفية بفرق متحركة من منزل إلى منزل ومن شقة إلى شقة وبفرق ثابتة في الوحدات وبعض المواقع المتميزة، أما في المدن يتم التطعيم بفرق ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات وبفرق متحركة من منزل إلى منزل، ومواعيد عمل الفرق المتحركة من الثامنة صباحًا وحتى الخامسة عصرًا والفرق الثابتة من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً.

 

وفى محافظة السويس، تنطلق الحملة اليوم الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال وتستمر حتى 19 فبراير الجارى، تحت رعاية اللواء عبد المجيد، صقر محافظ السويس.

 

وتتضمن الحملة فى السويس 233 فرقة طبية منها 204 فرقة متنقلة للوصول للأطفال من بيت إلي بيت و29 فرقة ثابتة بالمراكز والوحدات الصحية بالمحافظة، بهدف الوصول إلى المستهدف وهو تطعيم 116 ألف طفل من عمر يوم حتي خمس سنوات في نطاق محافظة السويس.

 

وأكد محافظ السويس، على رؤساء الأحياء ومديرى المديريات المعنية برفع درجة الاستعداد لنجاح الحملة والوصول للأطفال فى أماكن تواجدهم ومشاركة الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى والمديريات فى دعم الحملة، والتأكيد على التوعية بالمساجد والكنائس لتحقيق المستهدف من الحملة بنسبة 100% للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

 

كما تم التأكيد على تنظيم حملة توعية عن حملة شلل الأطفال فى المدارس ووسائل الإعلام المختلفة وتنظيم ندوات توعوية لزيادة الوعى للأهالى بخطورة المرض وأهمية التوجه للوحدات الصحية لتطعيم أولادهم.

 

وأكد "صقر"، على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديرية الصحة لتسهيل أى إجراءات لتسهيل وصول فرق التطعيم إلى المناطق البعيدة بالسويس.

 


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الاسماعيليه

السويس

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