120 فريقا طبيا لتطعيم 23 ألف طفل بجنوب سيناء ضد مرض شلل الأطفال

جنوب سيناء – فايزة مرسال

انطلقت اليوم بمحافظة جنوب سيناء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال اعتبارًا من اليوم الأحد ولمدة 4 أيام، وذلك لجميع الأطفال اعتبارًا من عمر يوم واحد إلى 5 سنوات للمصريين وغير المصريين.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن انطلاق الحملة بناءً على قرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ويأتى هذا فى إطار تنفيذ خطة الدولة لمواجهة الفيروس البرى للمرض ويتم التطعيم فى جميع القرى والوديان والتجمعات البدوية بمدن المحافظة بفرق متحركة من منزل إلى منزل ومن شقة إلى شقة وبفرق ثابتة فى الوحدات وبعض المواقع المتميزة أما فى المدن يتم التطعيم بفرق ثابتة فى مكاتب الصحة والوحدات وبفرق متحركة من منزل إلى منزل ومواعيد عمل الفرق المتحركة من الثامنة صباحًا وحتى الخامسة عصرًا والفرق الثابتة من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً.

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء إن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات للأطفال المصريين وغير المصريين المتواجدين على أرض المحافظة فى الفترة من 16-19 فبراير الجارى، معلنا أن عدد الأطفال المستهدفين 23 ألفا و726 طفلا، مشيرا إلى أنه تم توفير زجاجات الطعم المطلوبة لتطعيم الأطفال المستهدفين بواقع 27940 جرعة.

وأضاف أن عدد الفرق المشاركة فى الحملة 120 فريقا مدربا على أعمال التطعيم والتسجيل والحفاظ على الطعوم بواقع 94 فريقا متحركا من منزل لمنزل 26 ثابتا بالوحدات الصحية وأماكن تقديم الخدمات الصحية كما جرى الاستعانة بطلبه مدارس التمريض بالمحافظة ممن سبق لهم العمل بالحملات السابقة.

وتابع الدكتور أحمد حسانين مدير الطب الوقائى بمديرية الصحة أنه تم التنسيق بين مكاتب الصحة التى لها حدود مع الإدارات الأخرى داخل المحافظة لتطعيم الأطفال بالوديان والمناطق الحدودية باستخدام سيارات دفع رباعى مؤجرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين الفرق كما تم الاستعانة بدعم الجهات الحكومية بالمحافظة وقيادات المجتمع المدنى للإعلام عن الحملة بالمساجد والمدارس والمعاهد الأزهرية والحضانات، لافتا إلى أنه يجرى عقد ندوات توعوية عن أهمية التطعيم فى الحملة أثناء جلسات التطعيم بمكاتب الصحة ومن خلال فرق الإعلام والتثقيف الصحى بالمحافظة، متابعا أنه جرى الإعلام عن الحملة باستخدام سيارات حكومية بها مكبرات صوت تجوب جميع المدن والقرى بمعرفة مسئولين عن الدعاية والإعلام بجميع الإدارات الصحية.

وأكد مدير الطب الوقائى، أنه جرى دعم الإدارات الصحية بـ 16 مشرفا من المديرية (أطباء- صيادلة- ومراقبين صحيين- تمريض) للإشراف على الحملة وتذليل العقبات للفرق المشاركة كما تم وضع خطة طوارئ فى حالة انقطاع التيار الكهربائى ووضع خطة التصدى للشائعات قبل وأثناء الحملة، لافتا إلى أنه يجرى الإشراف والمتابعة على أعمال الحملة من خلال الدكتور وكيل الوزارة والدكتور المدير الوقائى والدكتور مسئول التطعيمات.