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وكالة الفضاء المصرية: لابد أن تكون استراتيجية مصر هى دخول حضارة الفضاء

الأحد، 16 فبراير 2020 02:39 م
وكالة الفضاء المصرية: لابد أن تكون استراتيجية مصر هى دخول حضارة الفضاء الدكتور محمد القوصى رئيس وكالة الفضاء
كتب محمود راغب

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قال الدكتور على صادق، المستشار القانونى لوكالة الفضاء المصرية، إنه لابد من تكاتف جميع الجهات للاتجاه نحو تكنولوجيا الفضاء، مؤكدا أنه لابد أن تكون استراتيجية مصر هى أن تدخل حضارة الفضاء وليس عصر الفضاء كما كنا نقول من قبل .

 

وأضاف المستشار القانونى لوكالة الفضاء المصرية، خلال جلسة بعنوان "حول الفضاء من أجل المجتمع" ضمن فعاليات مؤتمر يوم الفضاء المصرى، الذى تنظمه وكالة الفضاء، أن الفضاء هو اكتشاف جديد لمكان جديد ليس له حدود، ومطلوب أن يكون لمصر مصادرها الخاصة بالفضاء، قائلا:" وكالة الفضاء المصرية هى الأداة والرمح الذى سوف يأخذ مصر للحضارة الفضائية ".

 

ويشارك فى الجلسة النقاشية، الدكتور محمد خليل عراقى نائب الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، والدكتور على صادق المستشار القانونى لوكالة الفضاء المصرية، والدكتورة غادة عامر المستشار الفنى لوكالة الفضاء المصرية، الدكتور ايمن محمود عضو مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية والخبير بمجال الفضاء والأقمار الصناعية .

 

ومن جانبه قال أيمن محمود رئيس شعبة التصوير الفضائى وعضو مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية، أن دور وكالة الفضاء المصرية تقديم حلول مستدامة وفعالة للمشكلات التى تواجه الدولة المصرية، لافتا إلى أن مجال البرمجيات من أحد المجالات التى من الممكن أن تساهم فيها الوكالة بشكل كبير بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية.

 

وأشار رئيس شعبة التصوير الفضائى وعضو مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية، إلى ضرورة إنشاء مراكز وشركات تتبناها وكالة الفضاء المصرية فى مجالات البرمجيات مما سيساهم بشكل كبير فى دعم الاقتصاد المصرى، فضلا عن المساهمة فى استكشاف الثروات الطبيعية فى مصر من خلال شركات مصرية بدلا من الاستعانة بالشركات الأجنبية بالاعتماد على تكنولوجيا الأقمار الصناعية ممثلا فى وكالة الفضاء المصرية.


وكاله الفضاء المصرية

وكاله الفضاء

يوم الفضاء

محمد القوصى

اخبار مصرية

اخبار مصر

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