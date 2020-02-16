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وفاة "مخترع سكين جاما" بعد إصابته بفيروس كورونا

الأحد، 16 فبراير 2020 01:47 م
وفاة "مخترع سكين جاما" بعد إصابته بفيروس كورونا العالم الصينى
وكالات الأنباء

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أفادت صحيفة الشعب اليومية الحكومية الصينية، الأحد، أن العالم البارز فى مجال الهندسة الطبية دوان تشنجتشنج، توفى من جراء إصابته بفيروس كورونا. وبحسب الصحيفة، فأن العالم فى أكاديمية الهندسة الصينية، البالغ من العمر 86 عاما، توفي أمس السبت.

وقالت صحيفة "الشعب" إن دوان ابتكر اختراعات عديدة أبرزها الجراحة الإشعاعية باستخدام سكين "جاما"، الذى يستخدم لعلاج الأورام والتشوهات الوعائية وغيرها من تشوهات الدماغ.

وخلال هذا النوع من الجراحة، يتم تركيز نحو 200 حزمة صغيرة من الإشعاع على الورم أو أى هدف آخر بدقة بالغة.

وذكرت الصين، الأحد، أنها كشفت عن 2009 حالة جديدة مصابة فى البر الرئيسي، وبذلك يصل العدد الإجمالى للحالات المؤكدة إلى 68500، وفقا للجنة الصحة الوطنية في البلاد.

وأشارت اللجنة فى تقرير إلى أن "معدل الوفيات ظل مستقرا عند 142 حالة وفاة جديدة، وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا في البر الرئيسي حتى الآن 1665 إجمالا، وقد تعافى 9419 شخصا وخرجوا من المستشفيات".

وبدأ تفشي المرض في ديسمبر الماضي بمدينة ووهان عاصمة إقليم خوبي، ومنذ ذلك الحين امتد الفيروس إلى أكثر من 24 دولة، الأمر الذي دفع الحكومة الصينية لاتخاذ تدابير وقائية شاملة، بما في ذلك إغلاق مدن بأكملها.

 


كورونا

مخترع سكين غاما

عالم صينى

فيروس كورونا

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