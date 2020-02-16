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وفاة "الطفلة الأوكرانية المسنة" المصابة بمرض الشيخوخة المبكرة

الأحد، 16 فبراير 2020 10:01 ص
وفاة "الطفلة الأوكرانية المسنة" المصابة بمرض الشيخوخة المبكرة الطفلة الأوكرانية
وكالات الأنباء

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توفيت فى أوكرانيا طفلة تبلغ من العمر ثمانى سنوات، كانت مصابة بمرض متلازمة بروجيريا وآنا ساكيدون هى أصغر حالة وفاة لمريض بـ"الشيخوخة المبكرة"، التى يعانيها 160 شخصا فقط حول العالم. وكانت "آنا" تعانى مرضا وراثيا نادرا يعرف علميا باسم "بروجيريا"؛ حيث إنها كانت تبدو فى عمر الثمانين بينما عمرها الحقيقى 8 سنوات فقط.

وحسب موقع "سبق" فأن وزن الطفلة كان فى حدود السبعة كيلوجرامات؛ علما بأنها توفيت بسبب تلف أصاب العديد من أعضائها الداخلية لتقدمها فى السن "فسيولوجيا".

وتعادل السنة الواحدة بالنسبة لمن يعانون هذا المرض النادر 10 أعوام، وتنمو عظام المصابين به بشكل بطيء في الوقت الذي يكون فيه تطور باقى الأعضاء سريعا.

ووفق أخصائيين فأن وفيات مرضى "الشيخوخة المبكرة" غالبا ما تكون بسبب السكتات الدماغية والجلطات، ويعانى المصابون به خلال حياتهم من الشلل.

ويشير بحث حديث أجرى فى هولندا، أن "بروجيريا" يصيب شخصا فى كل 20 مليونا، وبأن تعداد المصابين بالمرض المسجلين حول العالم حاليا، هو 160 فقط.

 


مرض الشيخوخة المبكرة

طفلة اوكرانية

بروجيريا

السكتات الدماغية

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