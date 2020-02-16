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خلال عمومية "القابضة للغزل والنسيج"..

وزير قطاع الأعمال: نستهدف إحياء صناعة الغزل والنسيج واستعادة عرش القطن عالميا

الأحد، 16 فبراير 2020 01:44 م
وزير قطاع الأعمال: نستهدف إحياء صناعة الغزل والنسيج واستعادة عرش القطن عالميا هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
كتب إسلام سعيد

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أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تواصل تنفيذ مشروع طموح للنهوض بصناعة الغزل والنسيج فى الشركات التابعة وكذلك رفع جودة القطن المصرى واستعادة عرش "الذهب الأبيض" عالميًا.

وأوضح أن المحلج المطور بالفيوم والمحالج الجديدة الجارى توريدها تضمن إنتاج بالات قطن خالية تماما من الشوائب وعليها "باركود" بالمواصفات الخاصة بالقطن المعبأ داخلها ومكان الزراعة والمحلج، بما يمكن من رفع سعر تصدير القطن المصرى وكذلك تعظيم القيمة المضافة منه من خلال عمليات التصنيع.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير لاجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، لاعتماد القوائم المالية عن العام المالى 2018/2019، بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات وزارة المالية.

كما أكد على ضخ استثمارات ضخمة لإعادة هيكلة وتطوير شركات الغزل والنسيج والذى من المقرر أن يستغرق نحو عامين ونصف، حيث من المتوقع أن تتحول هذه الشركات بعد إتمام خطة التطوير إلى الربحية بقيمة تصل إلى 2.5 مليار جنيه - وفقا للدراسة التى وضعها استشارى عالمى - لتتجاوز خسائر متتالية على مدار السنوات الماضية.

وأشار الوزير إلى أن عمليات التطوير توفر مادة خام عالية الجودة لاستغلالها فى صناعة الملابس الجاهزة خاصة لشركات القطاع الخاص، لافتا إلى التركيز على بعض المنتجات في عمليات التصدير للخارج والتى ستتركز فى 3 مراكز وفقا لخطة التطوير، والتى تشمل أيضا 3 مراكز لتدريب العاملين وتحسين مهاراتهم.

كما أشار إلى الأعمال الضخمة فى تحديث البنية التحتية لمصانع الغزل والنسيج والتعاقد على توريد أحدث الماكينات من كبرى الشركات العالمية والتى تتضمن 800 ألف مردن لإنتاج الغزول، بما يضاعف الطاقة الإنتاجية نحو 4 مرات، وإنشاء أكبر مصنع للغزل فى العالم بالمحلة الكبرى حيث يضم 182 ألف مردن لإنتاج الغزول الرفيعة لتعظيم القيمة المضافة من القطن المصرى.

من جانبه، استعرض الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2018/2019، والذي تضمن الموقف الحالي لخطة تطوير وإعادة هيكلة الشركات بقيمة إجمالية تتجاوز 21 مليار جنيه.

وفى إطار خطة تحديث محالج القطن، أوضح أنه تم الانتهاء من إنشاء أول محلج جديد مطور بمحافظة الفيوم على مساحة 10 أفدنة ملك شركة مصر لحليج الأقطان، وجارى العمل على تنفيذ باقى الخطة والتي تتضمن 10 محالج أخرى بما يحقق نحو 3 أضعاف الطاقة الإنتاجية للمحالج الحالية.

وفى هذا الصدد، وجه الوزير بسرعة التعاقد والانتهاء من تركيب 4 محالج جديدة لتكون جاهزة للعمل في الموسم القطني 2020/2021، وذلك في ضوء موافقة مجلس الوزراء على توريد باقي المحالج من نفس المورد لماكينات محلج الفيوم والتي أثبتت كفاءة في التشغيل والحفاظ على الخواص الطبيعية للقطن المصرى.

كما تضمن تقرير مجلس الإدارة الإشارة إلى موافقة مجلس النواب على ضمانة وزارة المالية للشركة القابضة في الحصول على قرض بقيمة 540 مليون يورو لتوريد المعدات الجديدة، وكذلك إجراءات دمج الشركات بهدف إنشاء كيانات قوية قادرة على التحول إلى الربحية وتحسين مستويات الحوكمة وتحقيق التكامل وتنويع المنتجات، حيث يجري العمل على دمج 22 شركة غزل ونسيج في 9 شركات، ودمج 9 شركات قطن في شركة واحدة ليصبح إجمالي الكيانات بعد الدمج 10 شركات.

وقد اعتمدت الجمعية العامة نتائج أعمال الشركة القابضة عن القوائم المجمعة للعام المالي 2018/2019، والتي أظهرت تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 3.9 مليار جنيه، وصافي خسارة بقيمة 2.9 مليار جنيه.

وفي ختام أعمال الجمعية، وجه الوزير الشكر للشركة القابضة والشركات التابعة والنقابة والعاملين على الجهود المبذولة في تنفيذ خطة التطوير.

كما أشاد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج بجهود الوزارة والشركة القابضة في عملية تحديث وإعادة هيكلة الشركات التابعة، مؤكدا على دعم هذه الجهود للنهوض بصناعة الغزل والنسيج.

 


هشام توفيق

وزير قطاع الأعمال العام

القابضة للغزل والنسيج

صناعة الغزل والنسيج

القطن المصري

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