سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 فبراير 2020 12:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير خارجية إيطاليا: لابد من عقد مؤتمر لشباب دول جنوب أوروبا

الأحد، 16 فبراير 2020 11:05 ص
وزير خارجية إيطاليا: لابد من عقد مؤتمر لشباب دول جنوب أوروبا لويجى دى مايو
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال وزير الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى لويجى دى مايو إنه " يجب أن نطلق مؤتمراً لشباب جنوب أوروبا، يتيح لنا إعطاء إشارة قوية وأن يتم تذكرنا كدولة قادرة على توجيه أعمال المؤتمر".

وشدد دى مايو "سيتعين على إيطاليا متابعة المؤتمر الذى سيعقد حول مستقبل أوروبا بأقصى تنسيق"، مشيرا إلى أن "الموضوعات التى يتم طرحها هى: البنية المؤسساتية للاتحاد الأوروبى، ومنح مركزية أكبر لبرلمان الاتحاد الأوروبى".

وأضاف دى مايو "فى الأشهر الأخيرة، قابلت العديد من نظرائى من الدول الأخرى ووافق الجميع على وجوب أن يكون هذا المؤتمر حول مستقبل الاتحاد الأوروبى فعالًا"، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وأكد وزير الخارجية أنه "يجب ألا يكون مؤتمرًا بسيطًا، فقد يكون من المثير للاهتمام تنظيم لقاء للمناقشة مع الشباب فى دول البحر المتوسط ما يفكرون به بشأن أوروبا، طموحاتهم وكيف يتخيلون أوروبا المستقبل".

وأشار دى مايو إلى أهمية دعوة دول البلقان التى تطمح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى كمراقبين، لأنه فى الوقت الذى توجد فيه دول تغادر، هناك دول أخرى تتطلع إلى الاتحاد الأوروبى بثقة"،مضيفا "أنا أفكر فى صربيا، شمال مقدونيا وكوسوفو".

ومن ناحية آخرى، قالت الوكالة الإيطالية إن الوزير دى مايو سيلتقى نظيره الإيرانى محمد جواد ظريف بعد ظهر اليوم الأحد، على هامش مؤتمر ميونيخ الأمنى.

وكما يتضح من جدول أعمال وزير الخارجية، فإنه سيشارك فى الاجتماع الوزارى للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا وفى المؤتمر الأمنى الذى يحمل عنوان: "أوروبا المشاريع".

وذكر بيان لمقر وزارة الخارجية الايطالية، قصر (فارنيزينا) أنه "بعد الالتزامات فى ميونيخ، سيكون دى مايو فى فترة ما بعد الظهر فى ميلانو لزيارة المعرض الدولى للحقائب والاكسسوارات الجلدية (Mipel)، والمعرض الدولى للأحذية (Micam)، حيث سيلتقى رئيس المعرض سيرو بادون".

 

 


ايطاليا

دى مايو

اوروبا

مؤتمر شباب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

فيديو.. 8 نصائح عشان تحمى نفسك من "تسمم الحمل"

فيديو.. 8 نصائح عشان تحمى نفسك من "تسمم الحمل"

اليوم.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال لاستهداف 16.5 مليون طفل

اليوم.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال لاستهداف 16.5 مليون طفل

ريال مدريد يسعى لتأكيد التفوق بالدورى الإسبانى أمام سيلتا فيجو

ريال مدريد يسعى لتأكيد التفوق بالدورى الإسبانى أمام سيلتا فيجو

لو عايش بره مصر.. كيف تحجز قطعة أرض فى المرحلة السابعة بمشروع بيت الوطن؟

لو عايش بره مصر.. كيف تحجز قطعة أرض فى المرحلة السابعة بمشروع بيت الوطن؟

تفاصيل كشف أكبر قضية غسيل أموال فى مصر 2020 بقيمة 1.7 مليار جنيه

تفاصيل كشف أكبر قضية غسيل أموال فى مصر 2020 بقيمة 1.7 مليار جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة