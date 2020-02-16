وزير خارجية إيطاليا: لابد من عقد مؤتمر لشباب دول جنوب أوروبا

قال وزير الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى لويجى دى مايو إنه " يجب أن نطلق مؤتمراً لشباب جنوب أوروبا، يتيح لنا إعطاء إشارة قوية وأن يتم تذكرنا كدولة قادرة على توجيه أعمال المؤتمر".

وشدد دى مايو "سيتعين على إيطاليا متابعة المؤتمر الذى سيعقد حول مستقبل أوروبا بأقصى تنسيق"، مشيرا إلى أن "الموضوعات التى يتم طرحها هى: البنية المؤسساتية للاتحاد الأوروبى، ومنح مركزية أكبر لبرلمان الاتحاد الأوروبى".

وأضاف دى مايو "فى الأشهر الأخيرة، قابلت العديد من نظرائى من الدول الأخرى ووافق الجميع على وجوب أن يكون هذا المؤتمر حول مستقبل الاتحاد الأوروبى فعالًا"، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وأكد وزير الخارجية أنه "يجب ألا يكون مؤتمرًا بسيطًا، فقد يكون من المثير للاهتمام تنظيم لقاء للمناقشة مع الشباب فى دول البحر المتوسط ما يفكرون به بشأن أوروبا، طموحاتهم وكيف يتخيلون أوروبا المستقبل".

وأشار دى مايو إلى أهمية دعوة دول البلقان التى تطمح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى كمراقبين، لأنه فى الوقت الذى توجد فيه دول تغادر، هناك دول أخرى تتطلع إلى الاتحاد الأوروبى بثقة"،مضيفا "أنا أفكر فى صربيا، شمال مقدونيا وكوسوفو".

ومن ناحية آخرى، قالت الوكالة الإيطالية إن الوزير دى مايو سيلتقى نظيره الإيرانى محمد جواد ظريف بعد ظهر اليوم الأحد، على هامش مؤتمر ميونيخ الأمنى.

وكما يتضح من جدول أعمال وزير الخارجية، فإنه سيشارك فى الاجتماع الوزارى للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا وفى المؤتمر الأمنى الذى يحمل عنوان: "أوروبا المشاريع".

وذكر بيان لمقر وزارة الخارجية الايطالية، قصر (فارنيزينا) أنه "بعد الالتزامات فى ميونيخ، سيكون دى مايو فى فترة ما بعد الظهر فى ميلانو لزيارة المعرض الدولى للحقائب والاكسسوارات الجلدية (Mipel)، والمعرض الدولى للأحذية (Micam)، حيث سيلتقى رئيس المعرض سيرو بادون".