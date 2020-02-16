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وزير الطيران يبحث مع سفير فرنسا سبل تعزيز الاتفاقيات المشتركة

الأحد، 16 فبراير 2020 02:01 م
وزير الطيران يبحث مع سفير فرنسا سبل تعزيز الاتفاقيات المشتركة الطيار محمد منار وزير الطيران المدني
كتبت رحاب نبيل

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التقى الطيار محمد منار وزير الطيران المدني ، اليوم الأحد ، بمقر وزارة الطيران المدني ، ستيفان روماتيه سفير دولة فرنسا بالقاهرة ، لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مجالات صناعة النقل الجوي ، جاء ذلك بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى .
 
وفى بداية، اللقاء رحب الطيار محمد منار وزير الطيران بالسفير الفرنسي ، وأكد على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، حيث تربط الدولتين علاقات تاريخية و حضارية ممتدة فى العديد من المجالات المختلفة وخاصة فى مجال الطيران المدني،  كما تناول الجانبان تعزيز الإتفاقيات المشتركة في مجال صناعة النقل الجوي ومشروعات تطوير المطارات وخطط تحديث أسطول الناقل الوطني مصرللطيران وشركات الطيران المصرية الخاصة و ناقشا المشروعات الإستثمارية والتعاون في مجال صيانة وإصلاح الطائرات والتدريب .
 
وأشاد وزير الطيران المدني والسفير الفرنسي بتنفيذ خطة تحديث أسطول مصرللطيران قصيرة وطويلة المدي وفقا للجدول الزمني المحدد بالتعاون مع شركة إيرباص الفرنسية ، حيث تسلمت شركة مصر للطيران اولى طائراتها أمس السبت من طراز A320 NEO من إجمالي 15 طائرة تعاقدت عليهم الشركة تصل خلال عامي 2021/2020  بجانب 8 طائرات من طراز الايرباص A220-300 تم تسلمها حتي الآن من إجمالي 12 طائرة تصل جميعها هذا العام .
 
وأعرب روماتيه عن سعادته بهذا اللقاء مشيداً بالتعاون المثمر بين البلدين، وأكد السفير ان السائح الفرنسي لديه شغف بالحضارة والتاريخ المصري العريق حيث تعتبر مصر من الوجهات المفضلة لدي الفرنسيين لإمتلاكها العديد من الأماكن السياحية التاريخية والثقافية .
 
جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير 14 رحلة أسبوعياً الى باريس، كما تسير شركة أير كايرو رحلات شارتر من الغردقة والأقصر الى باريس وليون.

وزير الطيران المدني

السفير الفرنسي

مصر للطيران

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