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وزير الطاقة السعودي: المملكة ستصدر الغاز قريبا

الأحد، 16 فبراير 2020 02:00 م
وزير الطاقة السعودي: المملكة ستصدر الغاز قريبا وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان
هند المغربي

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قال الأميرعبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي ، إن المملكة العربية السعودية ستصدر الغاز قريبا وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها، وفى  وقت سابق أكد وزير الطاقة السعودى، إن المملكة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المنشآت النفطية بعد الضربات التى شهدها العراق فى الآونة الأخيرة.

وقال الوزير ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت السعودية عززت أمن النفط بعد ضربات أمريكية وإيرانية في المنطقة في الآونة الأخيرة "اتخذنا جميع الإجراءات الاحترازية الممكنة".

وقال في فعالية للقطاع في الظهران إن إنتاج المملكة النفطي يبلغ 9.744 مليون برميل يوميا في يناير وفبراير، كما ذكر أن التزام العراق بتخفيضات أوبك تحسن في ديسمبر وإن هناك تطلعا لامتثال كامل في يناير.

وأشار وزير الطاقة السعودى إن المملكة، أكبر دول مصدرة للخام فى العالم، ستواصل فعل كل ما بوسعها لضمان استقرار سوق النفط فى وقت تتصاعد فيه التوترات فى المنطقة.

وأضاف ليس هناك مُورد أكثر اعتمادية ومسؤولية من المملكة العربية السعودية... فى ظل استمرار التوترات محتدمة فى منطقتنا، ستواصل السعودية بذل قصارى جهدها لضمان استقرار أسواق النفط".
 
 
 
 

وزير الطاقة السعودي

السعودية

النفط

الأمير عبد العزيز بن سلمان

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