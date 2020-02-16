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وزير الدفاع يلتقى وزير القوات المسلحة بجمهورية السنغال لبحث التعاون العسكرى

الأحد، 16 فبراير 2020 03:19 م
وزير الدفاع يلتقى وزير القوات المسلحة بجمهورية السنغال لبحث التعاون العسكرى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوت المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
كتب زكى القاضى

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التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوت المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بسيديكى كابا وزير القوات المسلحة بجمهورية السنغال والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

 

أعقبها لقاء موسع بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق بيراما جوب رئيس الأركان العامة للجيوش السنغالية تناول سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع التى تشهدها القارة الإفريقية، والجهود التى تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار داخل القارة .

 

وأكد القائد العام على اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية السنغال، كذلك حرص القوات المسلحة المصرية على زيادة أواصر التعاون والشراكة فى العديد من المجالات على نحو يلبى المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

 

من جانبه أكد وزير القوات المسلحة بجمهورية السنغال حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون مع مصر كونها دولة محورية بالمنطقة، مشيدًا بدور مصر البارز خلال رئاستها السابقة للاتحاد الأفريقى فى مكافحة الإرهاب ودعم جهود الأمن والاستقرار بالقاره الأفريقية.

 

حضر اللقاء عددا من قادة القوات المسلحة.


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الجيش المصرى

وزير الدفاع

قاده القوات المسلحه

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