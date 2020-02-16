وزير الخارجية الإماراتى يستقبل إيفانكا ترامب فى أبوظبى

وكالات الأنباء

استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات، إيفانكا ترامب ، مستشارة الرئيس الأمريكي ، وذلك على هامش زيارتها للدولة للمشاركة في منتدى المرأة العالمي ـ دبي 2020. وجرى خلال اللقاء ـ الذي عُقد في قصر البحر بأبوظبي ـ بحث علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة مستشارة الرئيس الأمريكي. مؤكداً أن دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية تربطهما علاقات صداقة وتعاون استراتيجي وهناك حرص مستمر على تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

من جانبها، أعربت إيفانكا ترامب عن سعادتها بالتواجد في الإمارات والمشاركة في منتدى المرأة العالمي، مشيدة بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

حضر اللقاء وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي خلدون خليفة المبارك.