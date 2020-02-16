وزيرة الهجرة تزور أكبر قرية منتجة بالغربية تضم 350 مصنع دهانات وفخار .. صور

الغربية عادل ضرة_ مصطفى عادل

زارت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قرية الفرستق التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، والتي تعد من القرى المنتجة بالمحافظة ويعمل بها 7000 شخص في صناعة الدهانات والخزف والفخار ويوجد بها أكثر من 350 مصنعا تعمل في مجال صناعة الفخار والخزف والدهانات، تمهيدا لإطلاق المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" في الغربية، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة، من خلال التوعية بمخاطر الظاهرة، بجانب دعم وتأهيل الشباب بالقرى المختلفة، رافقها الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، وكل من خالد مصباح وفؤاد حسب الله وسامح حبيب نواب دائرة بسيون وقطور.

وقامت الوزيرة يرافقها محافظ الغربية ونائبه، بالدخول لأحد مصانع دهانات بقرية الفرستق بعد أن عبرت علي معديه فوق مصرف للدخول لمصنع الدهانات وتم وضع سجاد علي المعدية الخشبية لتمهيد المعدية لعبور الوزيرة فوقها.

وانبهرت الوزيرة بعجلة الانتاج داخل المصانع وانتظام العمل بها، وانتاج هذه المصانع والتي تصدر منتجاتها للخارج.

وتأتي هذه الزيارة بالتعاون والتنسيق مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وبحضور ممثلين عن الجهات المشاركة في تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة"، وهم الدكتورة لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزى، وعن فريق برنامج تطوير التعليم الفني، والدكتورة صفاء مرعي مقررة المجلس القومي للمرأة بالغربية، ومحمد العلقمي مسئول جهاز تنمية المشروعات بمحافظة الغربية، مروة محسن خبيرة التطوير، الدكتور محمد سمير مدير مكون الحوكمة في البرنامج، الدكتور خالد حبيب استشاري التطوير المؤسسي للبرنامج.

وتستهدف وزارة الهجرة بالتعاون مع محافظة الغربية وكافة الجهات المعنية من هذه الزيارة استعراض خطط وجهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، والتعاون مع المجلس القومي للمرأة لتوعية الأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية، كذلك دعم القرى المنتجة وإعداد برنامج تدريب معتمد للشباب لتأهيلهم لفرص العمل المتاحة بسوق العمل الداخلي والخارجي، من خلال برامج تدريبية موسعة للشباب بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهنيTvet" Egypt"، فضلا عن إعداد خطة ترويج لمنتجات الشباب بالقرى المنتجة في المحافظة، بجانب التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وتتضمن هذه الزيارة الاستكشافية تفقد عدد من القرى المنتجة والأكثر احتياجا.

وكانت قد نظمت وزارة الهجرة بالتنسيق مع المحافظة، دورات تدريبية تثقيفية لـ 350 من الرائدات الريفيات والصحيات والاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة من مختلف مراكز مناطق محافظة الغربية خلال الفترة من 8 وحتى 10 فبراير الجاري، بهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بالتعاون والتنسيق مع محافظة الغربية، والمجلس القومي للمرأة، ضمن حملات "طرق الأبواب" التي استهدفت الوصول لما يقرب من 700 ألف أسرة خلال الفترة من 9 فبراير حتى يوم 13 فبراير الجاري، في إطار خطة عمل المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" استعدادًا لانطلاقها في محافظة الغربية.

ومن جانبه أكد محافظ الغربية انه من المستهدف النهوض بالقرى المنتجة على مستوى المحافظة ورفع طاقتها الإنتاجية لتكون نواة جذب للقرى الأكثر احتياجا وتوفير فرص مع للشباب مع الحفاظ على هوية القرى المنتجة .

وكان استقبل الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور احمد عطا نائب المحافظ السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبدء الزيارة الاستكشافية لقرى المحافظة المنتجة الأكثر احتياجا، تمهيدا لإطلاق المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" في الغربية، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة، من خلال التوعية بمخاطر الظاهرة، بجانب دعم وتأهيل الشباب بالقرى المختلفة.



































