وزيرة الصحة: اكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد خلال 3 أسابيع

كتب محسن البديوى

قالت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، إن هناك تواصل بين وزارات الصحة في كافة دول العالم، ومنظمة الصحة العالمية تتضمن تبادل للبيانات الصحية عن الحالات المصابة بفيروس كورونا، وهناك عدة أبحاث عالمية للتعرف على طبيعة الفيروس وتأثيره، ونتج عن ذلك اختراع واكتشاف كواشف للفيروس، كما أن رئيس الصحة العالمية أعلن أنه خلال 3 أسابيع قرب اكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزيرة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"، أن مصر تستخدم الطرق العلمية للتعامل مع حالات "كورونا"، مستطردة : "حمل فيروس كورونا في مصر لا يعانى أعراض، وكل المخالطين له في مصر تحاليلهم سلبية وسيتم متابعتهم يوميًا لمدة 15 يومًا، واتخذنا إجراءات مشددة، وأخلينا المبنى الذى كان يتواجد به حامل الفيروس.. وطهرنا المبنى وأصبح صالح للاستخدام".

وتابعت وزيرة الصحة، أن الوزارة قامت بتطبيق الخطط الاحترازية ضد كورونا منذ 7 يناير، وتقوم بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، قائلة: "جهزنا المستشفى الخاصة بالحجر الصحى في مطروح خلال 24 ساعة فقط، وتسع 800 شخص".

وأكدت وزيرة الصحة، أن المستشفيات وأطقم الأطباء والتمريض وعمال النظافة يقومون بجهود كبيرة، مستطردة: "الوزارة مستعدة على الأرض من أماكن الحجر ومستشفيات العزل".