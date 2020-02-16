وزيرة الثقافة تشهد انطلاق مهرجان أسوان الدولى الثامن للثقافة والفنون.. صور

أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

انطلقت مساء اليوم، الأحد، فعاليات الإحتفال بمهرجان تعامد الشمس التى تقام فى الفترة من 16 إلى 22 فبراير الحالى ووسط أجواء إحتفالية وحضورجماهيرى كبير من أهالى المحافظة إفتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواءأشرف عطية محافظ أسوان فعاليات مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته الثامنة بمسرح فوزى فوزى الصيفى بمدينة أسوان بمشاركة واسعة لـ 23 فرقة للفنون الشعبية تضم400 فنان وفنانة منها 13 فرقة أجنبية وعربية و 11 فرقة مصرية.

وأستهل حفل الإفتتاح بالسلام الوطنى، أعقبه تقديم أوبريت " نورت مصر " لفرق الفنون الشعبية المشاركة ، فيما قدمت الفرق الدولية والعربية والإفريقية والمصرية المشاركة عروضها الفنية المتنوعة والتى تعبر عن ثقافات وتراث هذه الشعوب في مشهد و تلاحم فني بتبلوهات متنوعة ، وذلك فى حضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، والدكتورة هبه يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية ، ولفيف من قيادات الوزارة والقيادات البرلمانيةوالجامعية والأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أن أسوان تشهد خلال الفترة الحالية زخماً ثقافياً وفنياً هائلاً من خلال تنظيمالعديد من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن الإحتفال بمهرجان تعامد الشمس ، معربة عن سعادتها البالغة بهذه الأنشطة المتنوعة التى تجوب مختلف أنحاء المحافظة وسط مشاركة كبيرة من 23 فرقة للفنون الشعبية يمثلوا مختلف الدول الأجنبية والعربية والإفريقية مما يعتبر بمثابة رسالة هامة للعالم أجمع بما تشهده مصرنا الحبيبة من حالة الأمن والأمانوالإستقرار.

ومن جانبه أوضح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بأن أسوان تنظيم الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية العديدة خلال فبراير الحالى على أرض عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء حيث تم أمس تنظيم الحفل الختامى لمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى نسخته الرابعة، واليوم يستكمل بهذا المهرجان بما يمثل إضافة هامة للخريطة السياحية ، ويعد فرصة سانحة لإلقاء الضوء على المزايا العديدة لهذه المحافظة الواعدة جوهرة النيل الساحرة والتى تعتبر نموذجاً فريداً لعبقرية الإنسان والمكان بموقعها المتميز، ولتستمر فى كونها الباب الملكى على أفريقيا ، وجسر التواصل معها ، لافتاً إلى أنذلك يرجع لما تمتلكه أسوان للعديد من المقومات الإقتصادية والسياحية والعلمية ، علاوة على مخزون هائل من الإبداع الإنسانى والموروث الثقافى المرتبط بإفريقيا ، والذى يعكس روح الأصالة وعراقة التاريخ.

وقدم أشرف عطية ، شكره لوزارة الثقافة على الدعم اللامحدود لإنجاح هذا الملتقى الثقافى والفنى ، وتحقيق أهدافه المرجوة ليؤكد على أن الثقافة والفن هى أحد أهم جسور التواصل والتقارب بين الشعوب.

وفى نفس السياق قدم الدكتور أحمد عواض شكره لمحافظ أسوان على التعاون والتسهيلات المختلفة التى تم تقديمها لإنجاح فعاليات هذه المهرجانات العديدة ، مؤكدا أن أسوان تحتضن كافة الثقافات والفنون وهو ما يتجسد بالمشاركة الواسعة فى فعاليات مهرجان تعامد الشمس بما يليق مع مكانة هذه المحافظة وتاريخها المشرف.

وأشار رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى أن الفرق المشاركة فى الفعاليات هى روسيا ضيف شرف المهرجان، بجانب فرق اليونان وبلغاريا ورومانيا والسودان والمكسيك والإمارات والمغرب وسريلانكا وصربيا وبولندا والجزائر وفلسطين ، بجانب فرق الوادى الجديد ومرسى مطروح والعريش وأسوان وتوشكى وبورسعيد وأسيوط وسوهاج والشرقية وشلاتين، وتقوم الفرق بتقديم عروضها أيضاً فى مختلف المواقع الثقافية والرياضية والشبابية والجامعية.

وتابع بأن فعاليات مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون شهدت اليوم تنظيم ديفيليه المراكب الشراعية على صفحة نهر النيل الخالد والذى شهد تفاعل كبير من السائحين المتواجدين بأسوان سواء على متن الفنادق العائمة أو أثناء جولاتهم بالمدينة السياحية ، بجانب تفاعل مواطنى أسوان أيضاً وهو الذى يجسد روح التقارب والصداقة بين دول العالم على أرض هذه المحافظة العريقة ، بالإضافة إلى تقديم فقرات لفرق الفنون الشعبية بالسوق السياحى.

كما شهدت الفعاليات تفقد وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان لمعرض المشغولات اليدوية والمنتجات البيئية لعارضات المحافظة من الأسر المنتجة والذى يضم العديد من المشغولات التى تجسد الطراز والطابع الأسوانى الأصيل، وعقب ذلك قامت الوزيرة والمحافظ بتفقد معرض الفنون التشكيلة الذى ضم 38 عمل فنى للخزف والطباعة والتصوير والنحت.