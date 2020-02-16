وزيرة التعاون الدولى تتوجه إلى دبى لتمثيل مصر فى منتدى المرأة العالمى

كتبت هند مختار

توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إلى مدينة دبى الإماراتية لتمثيل مصر فى فعاليات منتدى المرأة العالمى 2020، الذى تنظمه مؤسسة دبى للمرأة، بحضور ممثلين عن 87 دولة.

ويناقش منتدى المرأة العالمى، فى دورته الثانية هذا العام، السياسات والمبادرات التي تعزز التأثير الإيجابى للمرأة فى جميع المجالات، وسبل زيادة مشاركتها الاجتماعية والاقتصادية خاصة في قطاع ريادة الأعمال، وذلك خلال 60 جلسة نقاشية، يتحدث فيها أكثر من 100 مسؤول عالمى ابرزهم ايفانكا ترامب، مستشارة الرئيس الأمريكى، وعدد من رؤساء مؤسسات التمويل الدولية على رأسهم ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، وكريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى.

ويتضمن برنامج الدكتورة رانيا المشاط، المشاركة فى جلسة عن القيادات النسائية فى الحكومة، لعرض تجربتها الناجحة فى الحكومة المصرية كأول سيدة تتولى وزارة السياحة فى يناير 2018 وما تحقق من نتائج ملموسة وغير مسبوقة فى قطاع السياحة من خلال تدشين وتنفيذ برنامج الاصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، مما أدى إلى ارتفاع اعداد السائحين منذ توليها وزارة السياحة فى يناير 2018 بنسبة 40 %، وحققت أعلى الايرادات الدولارية فى تاريخ مصر، ثم توليها وزارة التعاون الدولى فى ديسمبر 2019، بجانب ابرازا جهود الدولة المصرية فى تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا فى مختلف المجالات، حيث تعد مصر من أوائل الدول علي مستوي العالم التى اعدت استراتيجية لتمكين المرأة 2030 والتى إطلاقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 وتهدف إلى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة، ويتولى المجلس القومى للمرأة متابعة تنفيذها مع مختلف الوزارات والهيئات المعنية.

وستشارك الوزيرة فى اطلاق مبادرة تمويل رائدات الأعمال (We-Fi)، التي تعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تمكين رائدات الأعمال في المنطقة وتطوير الحلول للتحديات التي تواجههن، وتضم هذه المبادرة شراكة من 14 حكومة مع 6 بنوك تنمية متعددة الأطراف هم البنك الإفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الأسيوى للتنمية وبنك التنمية للدول الأمريكية، بمشاركة أكثر من 250 شخصاً من المسؤولين وكبار الممثلين الحكوميين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول المانحة وشركاء المبادرة من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب عدد من المسؤولين في المنظمات العالمية، ونحو 20 رائدة أعمال في المنطقة، حيث سيتم خلالها استعراض أبرز البرامج والمؤسسات التي تعمل على تمكين رائدات الأعمال، واستعراض عدد من قصص النجاح لرائدات أعمال فى المنطقة.

ويركز منتدى المرأة العالمي – دبي 2020، الذي يعقد تحت شعار “قوة التأثير” على 4 محاور رئيسية، هي الحكومة والاقتصاد والمجتمع والمستقبل، بمشاركة أكثر من 3000 شخصية، ما يجعله الأكبر من نوعه عالميا من حيث تنوع أجندة الفعاليات والموضوعات المطروحة للنقاش وعدد المشاركين الذين يمثلون نخبة من الشخصيات القيادية البارزة عالميا، ويتم خلال هذه الجلسات تسليط الضوء على عدد من الموضوعات والقضايا، منها استراتيجيات المساواة بين الجنسين، ودور المرأة خلال الثورة الصناعية الرابعة، ومدى وأهمية تمثيلها في الحكومات، ومساهماتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى دورها في الإعلام وصناعة المستقبل.