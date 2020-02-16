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وزارة السياحة والاثار: افتتاح ميدان التحرير بعد عملية التطوير قريبا

الأحد، 16 فبراير 2020 06:36 م
وزارة السياحة والاثار: افتتاح ميدان التحرير بعد عملية التطوير قريبا أعمال ترميم مسلة ميدان التحرير
كتبت آمال رسلان

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تفقد الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم، أعمال الترميم الدقيق لمسلة ميدان التحرير بأيدى فريق من مرممى المجلس الأعلى للآثار تمهيدا للافتتاح الوشيك لمشروع تطوير الميدان والذى بدأته الوزارة بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظة القاهرة.

 

وأوضح الدكتور وزيرى، أنه تم الانتهاء من أعمال تجميع وتركيب جميع اجزاء المسلة، وتركيب ورفع الجزء الأخير لها ذو القمة الهرمية الشكل أواخر الأسبوع الماضي

 

وأضاف أن المسلة قبل نقلها من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية كانت مقسمة إلى عدة أجزاء، منها الجزء العلوى على شكل "بن بن" (هريم)، حيث يبلغ ارتفاعها مكتملة بعد تجميعها حوالى 19 مترا ويصل وزنها إلى حوالى 90 طنا، وهى منحوتة من حجر الجرانيت الوردى وتتميز بجمال نقوشها التى تصور الملك رمسيس الثانى واقفا أمام أحد المعبودات، بالإضافة إلى الألقاب المختلفة له.

 

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للآثار قام بترميم وتركيب مسلتين بمنطقة صان الحجر الأثرية، ومسلتين بمدينه الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونقل مسلة إلى المتحف المصرى الكبير.

 

وكان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار تفقد منذ أيام قليلة أعمال تطوير ميدان التحرير وذلك لمتابعة عملية ترميم وتركيب اجزاء مسلة الملك رمسيس الثانى والاطمئنان على حالتها، بحضور الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

 

حيث تم تركيب الأجزاء الأخرى من المسلة على قاعدة مرتفعة حتى تكون بعيده عن أيدى المشاة ومرتادى الميدان، فيما خضعت جميع أجزاء المسلة إلى أعمال الترميم والتجميع على يد فريق عمل من مرممى المجلس الأعلى للآثار.

 

وشهد ميدان التحرير أعمال تطوير للميدان بالكامل بداية من مدخل الميدان من عبد المنعم رياض والحدائق الموجودة بالميدان بالكامل، حيث تم إعادة زراعتها بالنخيل ونباتات الزينة، كما تم زراعة المنطقة السطحية لجراج التحرير بأشجار الزيتون والنخيل، ونشر المقاعد بطول الحدائق الموجودة بالميدان.

 
 
أعمال ترميم مسلة ميدان التحرير (2)
أعمال ترميم مسلة ميدان التحرير 

أعمال ترميم مسلة ميدان التحرير (3)
أعمال ترميم مسلة ميدان التحرير 

أعمال ترميم مسلة ميدان التحرير (1)
أعمال ترميم مسلة ميدان التحرير 

 


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