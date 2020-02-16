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وزارة الرى: الانتهاء من تبطين ترعة الرديسية في أسوان.. صور

الأحد، 16 فبراير 2020 02:16 م
وزارة الرى: الانتهاء من تبطين ترعة الرديسية في أسوان.. صور تبطين ترعة الرديسية بأسوان
كتبت أسماء نصار

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قال المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى، إن الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان، انتهت من أعمال تبطين ترعة الرديسية، وذلك فى إطار خطة الوزارة لتأهيل المجارى المائية.
 
و تدرس وزارة الرى خطة طموحة لتأهيل الترع المتعبة، وذلك بهدف تدعيم البنية الأساسية للمجاري المائية، والحفاظ على المياه المستخدمة في الري كماً ونوعاً، ورفع كفاءة استخدام وحدة المياه وتحسين حالة الرى بنهايات الترع وتوصيل المياه للنهايات، لري الزمامات المقررة والمناطق المتعبة وترشيد كميات المياه المستخدمة نتيجة تقليل التسرب والبخر وتقليل تكاليف الصيانة، بنسبة قد تصل إلى 75%، بالإضافة إلى عدالة التوزيع في وصول المياه للمنتفعين على الترعة الواحدة وأيضا لتحقيق أهداف الخطة القومية لترشيد المياه ووصول المياه لكافة المنتفعين.
 
يشار إلى أنه تم استثمار السدة الشتوية هذا العام للانتهاء من أعمال متعددة مثل التطهيرات وتسليك التغطيات وإحلال وتجديد أعمال صناعية بجميع أنواعها من أفمام وكباري وبدالات وقناطر حجز وهدارات وخلافة، وأعمال حديدية للبوابات سواء بالتغيير أو الصيانة وذلك بجميع الادارات العامة للري حيث بلغت قيمة تلك الاعمال التي تمت في فترة السدة حوالي 36 مليون جنيه.
 
يذكر أنه يتم تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة والاخيرة والخاصة بالدراسة الشاملة لمشروع إعادة وتأهيل ورفع كفاءة ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية وفروعهما والمنشآت الهيدروليكية المقامة عليهما والممولة بمنحة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 300 ألف دينار كويتي .
 
وتهدف الدراسة إلى وضع معايير واضحة للتقييم وتحديد للأولويات والجدوى الاقتصادية لأعمال التأهيل المطلوبة وكذا التكاليف التقديرية لهذه الأعمال ، من أجل الوصول الى تحسين البنية التحتية لمنظومة المياه في هذا الحبس الهام والذي يبلغ زمام ( 445758 فدان ) على ترعة نجع حمادي الغربية بمحافظتي سوهاج وأسيوط ، إضافة إلى زمام ( 122575 فدان) على ترعة نجع حمادي الشرقية بمحافظتي سوهاج وأسيوط، الأمر الذي يسهم في زيادة كفاءة استخدام وحدة المياه واستدامة الاستخدام الأمثل لهذا المورد الحيوي الهام وبالتالي الوصول الى تأثير إيجابي على أعمال توزيع المياه كماً ونوعاً وتوفيرها في الوقت المناسب لاحتياجات المستخدمين في القطاعات المختلفة من زراعة – صناعة – ملاحة.
 
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