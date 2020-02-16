هيئة ميناء دمياط تعلن استقبال 23 سفينة خلال آخر 24 ساعة

كتب رضا حبيشى

أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال آخر 24 ساعة، حيث استقبل الميناء 4 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، بينما غادر 4 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة .

وأضافت هيئة الميناء، أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 4552 طن فوسفات و4145 طن رمل و2000 طن زيت، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 9547 طن خشب و960 طن حديد و6416 طن ذرة و7400 طن قمح، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 602 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 136 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1592 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 71219 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 98651 طنا، وغادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2731 طن قمح، فى حين غادر عدد 726 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 40823 من البضائع العامة منها عدد 180 سيارة نقل محملة بـ 9491 طن قمح .

وكانت هيئة ميناء دمياط أعلنت أن حصاد المشروعات التى أنجزتها خلال 2019 شمل إنشاء محطة متعددة الأغراض بطول 680 مترا وساحة خلفية 70 ألف متر مربع وعمق 17 مترا بتكلفة قدرها 1.365 مليار جنيه مزودة بكافة الخدمات والمرافق وإنشاء مخزن على مساحة 5000 متر وارتفاع 12 مترا.

وتضمن حصادها خلال العام الماضى تطوير وتدعيم أرصفة محطة الحاويات الأولى للوصول إلى عمق 17 مترا، وتطبيق منظومة التراكى الآنى بهدف زيادة معدلات الأداء والوصول إلى زمن انتظار (صفر) فى المخطاف الخارجى، وتفعيل منظومة الفاتورة الموحدة للسفن التى يتم تحصيلها من العملاء مقابل الخدمات التى تؤدى للسفن بميناء دمياط من خلال نظام إلكترونى تتم خلاله عملية حساب الفواتير للعملاء دون تدخل العنصر البشرى.