هيئة حماية المستهلك الروسية: لم نسجل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور"، اليوم الأحد، عدم تسجيل أية حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" فى البلاد، وذكرت الهيئة -فى تقرير أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، أنها نظمت مجموعة كاملة من التدابير المضادة لوباء "كورونا" تهدف إلى منع انتشار العدوى.

وقالت الهيئة، إنه تمت مراقبة 991 شخصًا وفحصهم بحثًا عن مجموعة من الإصابات الفيروسية فى الجهاز التنفسي، مشيرة إلى أنه فى المنطقة الشرقية القصوى الفيدرالية، يخضع 521 شخصًا من الصين لإشراف طبي، بما فى ذلك أولئك الذين يحملون تصريح إقامة فى روسيا.

وكانت السلطات الروسية، قد أعلنت تسجيل حالتى إصابة بفيروس "كورونا" بين الصينيين الذين وصلوا إلى البلاد فى 12 فبراير الجاري، وتم إخراجهم من المستشفى بعد شفائهم، ولم يتم الإبلاغ عن حالات جديدة.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم، ارتفاع عدد وفيات فيروس "كورونا" المستجد إلى 1665 شخصًا، والمصابين إلى 68 ألفًا و500 شخصًا، وشفاء نحو 9419 حالة منذ اكتشاف الفيروس.

يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

و من جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين ، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 68500 حالة فى العالم وأدى لوفاة 1665شخصا فى الصين.

وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوى، فى إفادة أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد يمكن أن تتراوح بين يوم و14 يوما وأنه يصبح معديا خلال فترة حضانته بعكس متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد (سارس) الناجمة عن فيروس كورونا الذى ظهر فى الصين وأودى بحياة قرابة 800 شخص على مستوى العالم فى عامى 2002 و2003.