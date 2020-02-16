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هبوط اضطرارى لطائرة إماراتية بمطار القاهرة بعد وفاة راكبة من بنجلاديش

الأحد، 16 فبراير 2020 10:53 ص
هبوط اضطرارى لطائرة إماراتية بمطار القاهرة بعد وفاة راكبة من بنجلاديش مطار القاهرة-ارشيفية
كتبت رحاب نبيل

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أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، عن هبوط طائرة إماراتية اضطراريا بالمطار ، أثناء رحلتها من لبنان إلى الإمارات، بسبب إصابة راكبة من بنجلاديش بوعكة صحية شديدة تسببت في وفاتها، تم نقل الجثمان لإحدى المستشفيات القريبة من المطار . 
 
قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولى، أن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد الرحلة رقم 388 المتجهة من العاصمة اللبنانية بيروت إلى الشارقة، يطلب السماح له بالهبوط الاضطرارى بمطار القاهرة، واستدعاء سيارة إسعاف وطاقم طبى لإصابة راكبة من بنجلاديش 38 عاما بوعكة صحية.
 
واضافت المصادر، أنه تم السماح له بالهبوط في المطار، وقام الدكتور عبد الرحمن وهبي من الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بتوقيع الكشف عليها ، تبين انها تعاني من وعكة صحية وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية تسبب في وفاتها ، تم نقل الجثمان تحت إشراف محمود غنيم رئيس اسعاف المطار الي احدي المستشفيات القريبة من المطار .
 
يذكر أن إدارة الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة، تواصل إجراءات الفحوصات الطبية على كافة الركاب القادمين من المدن الصينية والترانزيت لدولة الصين، تحسبا لوجود أي اصابات أو الاشتباه في الأعراض  المرض القاتل، حيث يتم فحص درجات الحرارة للركاب وأيضا مشاكل الجهاز التنفسي التي تعد من أعراض الفيروس القاتل.
 
 
 
 

مطار القاهرة

هبوط اضطراري

طائرة إماراتية

وفاة راكبة

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