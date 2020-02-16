هانى شاكر: محمد رمضان مش عامل حساب للنقابة وحفله الأخير بدون ترخيص

كتب عامر مصطفى

انتقد الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، الفنان محمد رمضان قائلا «محمد رمضان مش عامل حساب للنقابة خالص، ولم نمنح له تصريح بعد آخر حفلة له»، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة النظر في طرق منح التراخيص والاشتراكات للمطربين. وتابع شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد قائلا «كنت أنتوى وضع روابط وقواعد للتعامل مع المهرجانات لكن لا يوجد التزام من قبلهم وهذا مقصود لأنهم لو غنوا كويس مش هينجحوا».

وأكد نقيب المهن الموسيقية، وجود تنسيق بين النقابة وشرطة السياحة لمنع مطربى المهرجانات من الغناء في المراكب النيلية.

وقال شاكر:«الدولة عايزة الفن يبقى أمتع وأرقى، وتلقيت إشادة كثيرة بعد قرار منع أغاني المهرجانات».

وتابع «الشعب المصري يستحق فن أرقى من المهرجانات، ونسب المشاهدة على اليوتيوب ليست معيارا للنجاح»، مشيرا إلى أن غياب الإنتاج الفني للدولة ساعد على انتشار المهرجانات.

وهنأ عمرو دياب بألبومه الجديد قائلا: «بشكر عمرو دياب على الشريط الجديد والأغاني الحلوة اللي قدمها»، معلقا «الجمهور دائما عايز حاجة حلوة».

وقال شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد