سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 فبراير 2020 11:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

هانى شاكر: محمد رمضان مش عامل حساب للنقابة وحفله الأخير بدون ترخيص

الأحد، 16 فبراير 2020 10:06 م
هانى شاكر: محمد رمضان مش عامل حساب للنقابة وحفله الأخير بدون ترخيص هانى شاكر
كتب عامر مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتقد الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، الفنان محمد رمضان قائلا «محمد رمضان مش عامل حساب للنقابة خالص، ولم نمنح له تصريح بعد آخر حفلة له»، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة النظر في طرق منح التراخيص والاشتراكات للمطربين.
 
 
وتابع شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد قائلا «كنت أنتوى وضع روابط وقواعد للتعامل مع المهرجانات لكن لا يوجد التزام من قبلهم وهذا مقصود لأنهم لو غنوا كويس مش هينجحوا».
 
 
وأكد نقيب المهن الموسيقية، وجود تنسيق بين النقابة وشرطة السياحة لمنع مطربى المهرجانات من الغناء في المراكب النيلية.
 
وقال شاكر:«الدولة عايزة الفن يبقى أمتع وأرقى، وتلقيت إشادة كثيرة بعد قرار منع أغاني المهرجانات».
 
وتابع «الشعب المصري يستحق فن أرقى من المهرجانات، ونسب المشاهدة على اليوتيوب ليست معيارا للنجاح»، مشيرا إلى أن غياب الإنتاج الفني للدولة ساعد على انتشار المهرجانات.
 
وهنأ عمرو دياب بألبومه الجديد قائلا: «بشكر عمرو دياب على الشريط الجديد والأغاني الحلوة اللي قدمها»، معلقا «الجمهور دائما عايز حاجة حلوة».

وقال شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد 


المهرجانات

مهرجان

مطربي المهرجانات

حمو بيكا

موسيقى المهرجانات

هاني شاكر

مهرجانات

مشاهير مصريين

نقابة الموسيقيين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحف المصرية: إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم بالمحلة.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ11 مليار دولار.. "التموين": موقع دعم مصر يستقبل طلبات أصحاب البطاقات.. والنائب العام يأمر باستكمال التحقيقات مع "باتريك"

الصحف المصرية: إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم بالمحلة.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ11 مليار دولار.. "التموين": موقع دعم مصر يستقبل طلبات أصحاب البطاقات.. والنائب العام يأمر باستكمال التحقيقات مع "باتريك"

أشيك 5 مدربين في الدوري المصري..فايلر ينافس كارتيرون على لقب "نمبر وان"

أشيك 5 مدربين في الدوري المصري..فايلر ينافس كارتيرون على لقب "نمبر وان"

اليوم السابع: إنشاء أكبر مصنع غزل فى العالم بالمحلة

اليوم السابع: إنشاء أكبر مصنع غزل فى العالم بالمحلة

هاني شاكر يصدر قرارا بمنع مطربى المهرجانات من العمل نهائيا

هاني شاكر يصدر قرارا بمنع مطربى المهرجانات من العمل نهائيا

موجز أخبار مصر.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ11 مليار دولار فى 5 أشهر

موجز أخبار مصر.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ11 مليار دولار فى 5 أشهر

دراسات: الاقتصاد البريطاني يخسر من 70 إلى 130 مليار إسترليني بسبب بريكست

دراسات: الاقتصاد البريطاني يخسر من 70 إلى 130 مليار إسترليني بسبب بريكست

أخبار مصر اليوم .. غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة

أخبار مصر اليوم .. غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة

طارق السعيد: الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب.. فيديو

طارق السعيد: الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب.. فيديو

من رونالدو إلى حمدالله.. شاهد نجوم الهاتريك بملاعب العالم فى 2020

من رونالدو إلى حمدالله.. شاهد نجوم الهاتريك بملاعب العالم فى 2020

شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة