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نتنياهو يهدد بعملية عسكرية واسعة فى فطاع غزة

الأحد، 16 فبراير 2020 08:03 م
نتنياهو يهدد بعملية عسكرية واسعة فى فطاع غزة نتنياهو
كتب- هاشم الفخراني

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اجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الأحد مع رؤساء السلطات المحلية في المنطقة المحيطة في قطاع غزة، ومدينة سديروت بمكتبه بمدينة القدس المحتلة ، واطلع نتنياهو رؤساء السلطات على التطورات الأخيرة المرتبطة بقطاع غزة وقال :"نحن نستعد لكل السيناريوهات، بما في ذلك عملية شاملة".

وأضاف نتنياهو انه :"قبل الانتخابات من الصعب الذهاب نحو حدث عسكري مهم، لكن ان لم يكن مفر، فهذا أيضا سيكون احتمال ممكن.، مضيفاً أن التسوية أفضل من الحرب وعلينا استنفاذ جميع الإمكانيات".

وهاجم الجيش الإسرائيلي ، أمس عدة اهداف لحركة حماس، بينها موقعا عسكريا في القطاع. وذلك ردا على إطلاق قذيفتين من قطاع غزة نحو إسرائيل مساء السبت.

وأعلن منسق اعمال الحكومة في المناطق عن الغاء التسهيلات التي كانت اقرت للقطاع وهي توسيع مساحة الصيد، وإعادة 500 تصريح تجاري وإعادة ادخال الاسمنت.

على جانب أخر، أعلنت السفارة الإسرائيلية فى طوكيو انه تم اكتشاف حالات محتملة للإصابة بفيروس كورونا لدى ثلاثة إسرائيليين على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" التى تخضع للحجر الصحى فى اليابان منذ الثالث من الشهر الحالى، وقالت السفارة الإسرائيلية - وفقا لما أوردته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية - إن حالة المصابين متوسطة، ومن المقرر أن يتم نقلهم إلى إحدى المستشفيات في القريب العاجل.

وأكدت وزارة الصحة اليابانية وجود 67 حالة إصابة جديدة بالفيروس في سفينة دايموند برنسيس التي تخضع للحجر الصحي في اليابان منذ مطلع شهر فبراير الجاري.

ووضُعت السفينة، المملوكة لشركة كرنيفال كورب، في الحجر الصحي لدى وصولها إلى يوكوهاما بعد أن ثبتت إصابة رجل، كان على متنها وغادرها في هونج كونج، بالفيروس.

ويوجد نحو 3500 شخص على متن السفينة، وارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" الجديد على متن السفينة السياحية " دياموند برينسيس" (أميرة الماس) المحتجزة فى اليابان إلى 355 حالة، وقالت وكالات إعلام يابانية بالإشارة إلى وزير الصحة فى البلاد كاتسونوبو كاتو: "تم تسجيل 70 حالة جديدة على متن السفينة".

 

 


إسرائيل

قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي

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