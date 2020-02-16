نبيلة مكرم ترد: أيوه أنا وزيرة الهجرة اللى زرت النهارده 4 قرى فى محافظة الغربية

كتب محمود راغب

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، :"أيوة أنا وزيرة الهجرة اللى زرت النهارده 4 قرى فى محافظة الغربية (الفرستق وكتامة ومحلة اللبن واخيرا قرية شبرابلولة).

وتابعت الوزيرة عبر صفحتها على فيس بوك: "وكنت سعيدة إنى قدرت أروح أكلم مع الناس الجدعة إللى شغالة وهم كمان كانوا سعداء أنهم شافوا مسؤول جيه لغاية عندهم ومتعبناش وقلنا كفاية قرية واحده لا كنا فرحانين وعايزين نعرف محتاجين ايه علشان نساعدهم".

وتابعت: "ولما خلصنا الزيارات قعدنا كلنا أنا والمحافظ والناس الجدعة اللى نزلت معايا من البنك المركزى وبرنامج التعليم الفنى وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمجلس القومى للمرأة، علشان نحط خطة الدعم اللى ممكن نقدمها لولاد القرى دول الناس اللى بتتعب كل يوم واللى مش فاضية تعد تفتى وتتنظر رجالة بمعنى الكلمة وعلشان كده احنا روحنالهم نساعد وندعم.

الناس دى مش منافقة الناس دى كريمة ولاد بلد مرحبة بالوزيرة اللى نزلت مع ناس غيرها تسأل عنهم بتوجيهات من رئيس دولة عايز ينمى قراهم.. تحياتى!".