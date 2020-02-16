سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 فبراير 2020 08:30 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نبيلة مكرم ترد: أيوه أنا وزيرة الهجرة اللى زرت النهارده 4 قرى فى محافظة الغربية

الأحد، 16 فبراير 2020 08:23 م
نبيلة مكرم ترد: أيوه أنا وزيرة الهجرة اللى زرت النهارده 4 قرى فى محافظة الغربية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، :"أيوة أنا وزيرة الهجرة اللى زرت النهارده 4 قرى فى محافظة الغربية (الفرستق وكتامة ومحلة اللبن واخيرا قرية شبرابلولة).
 
وتابعت الوزيرة عبر صفحتها على فيس بوك: "وكنت سعيدة إنى قدرت أروح أكلم مع الناس الجدعة إللى شغالة وهم كمان كانوا سعداء أنهم شافوا مسؤول جيه لغاية عندهم ومتعبناش وقلنا كفاية قرية واحده لا كنا فرحانين وعايزين نعرف محتاجين ايه علشان نساعدهم".
 
وتابعت: "ولما خلصنا الزيارات قعدنا كلنا أنا والمحافظ والناس الجدعة اللى نزلت معايا من البنك المركزى وبرنامج التعليم الفنى وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمجلس القومى للمرأة، علشان نحط خطة الدعم اللى ممكن نقدمها لولاد القرى دول الناس اللى بتتعب كل يوم واللى مش فاضية تعد تفتى وتتنظر رجالة بمعنى الكلمة وعلشان كده احنا روحنالهم نساعد وندعم.
 
الناس دى مش منافقة الناس دى كريمة ولاد بلد مرحبة بالوزيرة اللى نزلت مع ناس غيرها تسأل عنهم بتوجيهات من رئيس دولة عايز ينمى قراهم.. تحياتى!".
 
 
 
 

وزيره الهجره

الهجره

نبيله مكرم

السجاد

اخبار مصرية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"التخطيط "و"الهجرة" يبحثان نتائج مبادرة الرئيس "مراكب النجاة" للحد من الهجرة غير الشرعية.. هالة السعيد: 4000 مواطن استفادوا من حملات التوعية و2000 استعانوا بالتدريب الحرفى.. ونبيلة مكرم: تسهيل فرص الهجرة الآمنة

السبت، 08 فبراير 2020 02:30 م

وزيرة الهجرة تكشف لـ اليوم السابع تفاصيل إعادة 32 صيادا مصريا من اليمن..كانوا بالجنوب ونقلوا لمطار صنعاء وأعادتهم طائرة خاصة للوطن.. نبيلة مكرم: الرئيس كان حريصا على عودتهم ووجه بطائرة خاصة بدلا من الطريق البرى

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 11:49 م

نبيلة مكرم: أكثر شىء يؤلمنى خلال عملى معاناة الأطفال بعد رحلة هجرة غير شرعية

الثلاثاء، 28 يناير 2020 01:07 ص

نبيلة مكرم تكشف حقيقة إصابة مصريين بالصين بفيروس كورونا

الإثنين، 27 يناير 2020 10:46 م

وزيرة الهجرة فى حوار لـ"اليوم السابع":مراكب النجاة تستهدف 11 محافظة.. والقيادة السياسية حريصة على شباب مصر وعليهم تأسيس مشروعات صغيرة بدلا من الدفع لتجار البشر.. نبيلة مكرم: العامل المصرى مطلوب لنزاهته وحرفيته

الثلاثاء، 21 يناير 2020 12:09 م

نبيلة مكرم لـ"اليوم السابع": جار اختيار أرض لإنشاء المدينة الطبية العالمية

السبت، 18 يناير 2020 03:45 م

الفرصة سانحة للاستثمار.. أول وحدة لرعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج.. وزيرة الهجرة ورئيس هيئة الاستثمار يفتتحان الوحدة رسميا.. نبيلة مكرم: هدفنا جذب المستثمرين المصريين بالخارج للوطن ..صور

الأحد، 12 يناير 2020 05:20 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: إنشاء أكبر مصنع غزل فى العالم بالمحلة

اليوم السابع: إنشاء أكبر مصنع غزل فى العالم بالمحلة

هاني شاكر يصدر قرارا بمنع مطربى المهرجانات من العمل نهائيا

هاني شاكر يصدر قرارا بمنع مطربى المهرجانات من العمل نهائيا

موجز أخبار مصر.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ11 مليار دولار فى 5 أشهر

موجز أخبار مصر.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ11 مليار دولار فى 5 أشهر

دراسات: الاقتصاد البريطاني يخسر من 70 إلى 130 مليار إسترليني بسبب بريكست

دراسات: الاقتصاد البريطاني يخسر من 70 إلى 130 مليار إسترليني بسبب بريكست

أخبار مصر اليوم .. غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة

أخبار مصر اليوم .. غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة

طارق السعيد: الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب.. فيديو

طارق السعيد: الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب.. فيديو

من رونالدو إلى حمدالله.. شاهد نجوم الهاتريك بملاعب العالم فى 2020

من رونالدو إلى حمدالله.. شاهد نجوم الهاتريك بملاعب العالم فى 2020

شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة