نائب وزير الخارجية الروسى ينفى مزاعم أردوغان بأن موسكو تقود الصراع فى ليبيا

موسكو /أ ش أ/

نفى نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف، مزاعم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بأن روسيا تقود على أعلى المستويات الصراع فى ليبيا، مشددا على أن هذه المزاعم لا تتوافق مع واقع الأمور.

وقال بوجدانوف - الذى يشغل منصب المبعوث الخاص للرئيس الروسى فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فى تصريحات صحفية أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية مساء السبت - إن "هذا لا يتوافق مع واقع الأمور، لا أعلم من جاء بذلك؟".

وكان أردوغان قد أعلن -فى وقت سابق- أن ممثلى القيادة العسكرية الروسية، يقودون نشاطات الشركات العسكرية الخاصة فى ليبيا.