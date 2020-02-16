نائب محافظ الدقهلية : تشكيل لجنة لإزالة معوقات استكمال الطريق الدائري حول البحيرة

فريق المحافظات

قام هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، بجولة تفقدية داخل بحيرة المنزلة، حيث تفقد إدارة شرطة المسطحات المائية لمتابعة الموقف الأمني داخل البحيرة وأيضاً تفقد اعمال التكريك والتطهير الجارية حالياً داخل البحيرة من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

كما تفقد " الشيخ " منطقة شرق سكة حديد المطرية والمقامة علي مساحة 45 فدان بالتعدي علي البحيرة بإجمالي عدد 510 منزل بعدد 150 أسرة مما يقرب من 4 الالف نسمه وذلك لتحديد مسار الطريق الدائري الجاري انشائه علي بحيرة المنزلة لوقف اي تعديات علي شاطئ البحيرة والذي يربط بين خمس محافظات هي ( الدقهلية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية ) وتفقد اعمال الرصف الجارية حالياً عليه .

وقرر نائب المحافظ تشكيل لجنة تضم رئيس مركز ومدينة المطرية، والمنزلة، والجمالية، والثروة السمكية، وعضو من هيئة الطرق، والتخطيط العمراني بالمحافظة، لوضع تصور فني لإزالة المعوقات لاستكمال انشاء الطريق الدائري حول البحيرة .

كما قام " الشيخ " بتفقد جزيرة العزبي الواقعة داخل بحيرة المنزلة بعمق 10 كيلو متر في نطاق حدود مركز الجمالية حيث يقيم علي تلك الجزيرة ما يقرب من 200 أسرة بإجمالي 1500 نسمة تقريبا واستمع الي مشاكل ومطالب سكان تلك الجزيرة ووعد بدراسة تدبير أماكن بديلة لهم خارج البحيرة تضم مساكن ومدارس ووحدة صحية وتقديم كافة الخدمات لهم وأكد سكان الجزيرة علي دعمهم الكامل لخطة الدولة في تطوير بحيرة المنزلة وأنهم علي استعداد كامل لمغادرة الجزيرة فور توافر اماكن بديلة لهم يقيمون فيها .

وأكد نائب المحافظ علي حرص القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتوفير كافة الخدمات الصحية والتعليمية في اطار الاهتمام ببناء الانسان ،وحضر الجولة محسن طه رئيس مركز ومدينة الجمالية وأشرف بكر رئيس مركز ومدينة المنزلة ومحمد حمص رئيس مركز ومدينة المطرية .

جاء ذلك في اطار توجيهات واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمشروع القومي لتنمية بحيرات مصر واعادتها افضل مما كانت عليه لزيادة الثروة السمكية وتوفير فرص عمل والذي سيعود بالإيجاب علي الاقتصاد الوطني وبناء علي توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية