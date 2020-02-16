واشنطن(أ ش أ)

حذر النائب الجمهورى الأمريكى، دان كرينشاو، من عمليات التهريب الإيرانية المستمرة للأسلحة والعتاد ومحاولة إيصالها إلى المليشيات الحوثية فى اليمن، مؤكدا أن الولايات المتحدة تتعقب هذه الشحنات منذ فترة طويلة، وقال كرينشاو - في حسابه على "تويتر" - "لقد كنا نتتبع مثل هذه الشحنات لفترة طويلة، ونقوم بالاستيلاء عليها عندما يكون ذلك ممكنا، ومع ذلك صوت 55 من أعضاء مجلس الشيوخ على الحد من سلطة الرئيس في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد إيران".

وانتقد النائب الجمهورى في الوقت نفسه محاولة الكونجرس تقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في الرد على طهران، مطالبا الكونجرس بالنظر في آثار هذا القرار.

يشار إلى أن الجيش الأمريكي كان قد أعلن، الخميس الماضي، أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية صادرت أسلحة من تصميم وتصنيع إيراني تشمل أكثر من 150 صاروخاً موجها مضادا للدبابات و3 صواريخ إيرانية سطح جو. وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن اعتراض أسلحة من إيران في طريقها للحوثيين دليل على أنها أكبر دولة راعية للإرهاب، مشددا على أن طهران تتحدى مجلس الأمن بتهريبها أسلحة للحوثيين، مطالبا بتحرك دولي لتجديد حظر الأسلحة المفروض عليها والذي ينتهي قريبا.

يذكر أن نائب الرئيس اليمنى الفريق الركن على محسن صالح، أكد أن ميليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران مستمرة فى تقويض عملية السلام والاستهتار بالجهود الأممية وتتعمد مضاعفة معاناة اليمنيين وإزهاق أرواح الأبرياء.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبا)، أمس السبت، أن ذلك جاء خلال لقاء صالح فى العاصمة السعودية الرياض مع القائم بأعمال سفارة ألمانيا الاتحادية لدى اليمن يان جيرالد .

وأشار نائب الرئيس اليمنى إلى سير تنفيذ إتفاق الرياض وما يمثله من فرصة مهمة لتوحيد الصف اليمنى ضد مشروع إيران التخريبي، معربا عن تقديره لدعم المملكة العربية السعودية ومتابعتهم المستمرة على هذا الصعيد، من جانبه جدد القائم بأعمال السفير الألمانى دعم بلاده لأمن واستقرار اليمن وإنهاء معاناة اليمنيين.