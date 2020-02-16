وانتقد النائب الجمهورى في الوقت نفسه محاولة الكونجرس تقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في الرد على طهران، مطالبا الكونجرس بالنظر في آثار هذا القرار.
يشار إلى أن الجيش الأمريكي كان قد أعلن، الخميس الماضي، أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية صادرت أسلحة من تصميم وتصنيع إيراني تشمل أكثر من 150 صاروخاً موجها مضادا للدبابات و3 صواريخ إيرانية سطح جو.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن اعتراض أسلحة من إيران في طريقها للحوثيين دليل على أنها أكبر دولة راعية للإرهاب، مشددا على أن طهران تتحدى مجلس الأمن بتهريبها أسلحة للحوثيين، مطالبا بتحرك دولي لتجديد حظر الأسلحة المفروض عليها والذي ينتهي قريبا.