موجز الحوادث.. القضاء يرفض فرض الحراسة القضائية على نقابة المحامين

نشر قسم الحوادث، بموقع اليوم السابع، اليوم الأحد، عددا من أخبار فعاليات المحاكم والأجهزة الشرطية، بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، نرصد أبرزها فى السطور التالية:

النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

أمر النائب العام باستكمال التحقيقات فى القضية رقم 7245 لسنة 2019 إدارى قسم ثان المنصورة، والمتهم فيها باترك جورج ميشيل زكى سليمان بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعى، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.



مجلس الدولة 2

رفضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، دعاوى طلب فرض الحراسة القضائية على نقابة المحامين.

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وأسامة حسنين وشعبان إسماعيل نواب رئيس مجلس الدولة، حكما ، بتوقيع عقوبات تأديبية متنوعة على 12 أستاذاً بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة من بينهم عميد الكلية لقيامهم ببيع الكتاب الجامعى بالإجبار وبأسعار تزيد عما قرره مجلس الجامعة وعدم قيامهم برد المبالغ المطلوبة منهم كفروق أسعار وتوقيعهم على تظلم لرئيس جامعة الأزهر ضمنوه ألفاظاً غير لائقة ومزاعم غير صادقة ضد قيادات الجامعة واتهموهم بالابتزاز والجباية والتدنى فى المعاملة وعدم ملائمة قراراته للعصر متجاوزين حدود حق الشكوى.



سيولة مرورية - أرشيفية

المرور يعيد فتح شارع ربيع الجيزى بعد انتهاء أعمال إنشاء مترو الانفاق

أعادت الإدارة العامة لمرور الجيزة، فتح شارع ربيع الجيزى وتقاطعه مع شارع نور المصطفى بعد الانتهاء من أعمال استمرت لمده 3 أيام لتحويلات المرافق لمشروع مترو الانفاق، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لحين الانتهاء منها.

المرور يعيد فتح مطلع كوبرى 15 مايو للقادم من ميدان سفنكس وجامعة الدول

أعادت الإدارة العامة لمرور الجيزة، فتح كوبرى 15 مايو بعد الانتهاء من اجراء صيانة للفواصل العرضية الخاصة بمطلع كوبري 15 مايو القادم من ميدان سفنكس وشارع جامعة الدول العربية بإتجاه مناطق محافظة القاهرة، وذلك لرفع كفاءة الكوبرى لتفادى حدوث تكدس مرورى بالمحاور المحيطة بمطلع الكوبرى.



محكمة -أرشيفية

تأجيل محاكمة 6 متهمين "بحرق كنيسة كفر حكيم" لـ22 فبراير

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، محاكمة 6 متهمين فى القضية المعروفة "بحرق كنيسة كفر حكيم"، لجلسة 22 فبراير المقبل لاستكمال المرافعة.



وزارة الداخلية

"كلنا واحد" توجه قافلة لخدمة المواطنين بمحافظتي كفر الشيخ ودمياط

واصلت وزارة الداخلية تنفيذ مبادرة "كلنا واحد"، حيث وجهت قافلة خدمية وإنسانية وطبية لتقديم الخدمات للمواطنين بمحافظتي كفر الشيخ ودمياط.