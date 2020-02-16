مواقيت الصلاة اليوم الأحد 16/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأحد ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 5:08 ص

توقيت صلاة الظهر 12:09 ص

ميعاد صلاة العصر 3:19

موعد صلاة المغرب 5:44

ميعاد صلاة العشاء 7:02

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 5:13 ص

توقيت صلاة الظهر 12:14

موعد صلاة العصر 3:23

توقيت صلاة المغرب 5:47 م

موعد صلاة العشاء 7:06 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 5:04

توقيت صلاة الظهر 12:05 م

موعد صلاة العصر 3:14 م

ميعاد صلاة المغرب 40: 5 م

توقيت صلاة العشاء 6:57 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 4:55 ص

توقيت صلاة الظهر 11:57

موعد صلاة العصر 3:09

توقيت صلاة المغرب 5:35 م

موعد صلاة العشاء 6:50 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 5:00 ص

توقيت صلاة الظهر 12:03 ص

موعد صلاة العصر 3:18 م

توقيت صلاة المغرب 5:44 م

موعد صلاة العشاء 6:58

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

مكة

موعد صلاة الفجر 5:30 ص

توقيت صلاة الظهر 12:35 م

موعد صلاة العصر 3:52 م

موعد صلاة المغرب 6:21 م

ميعاد صلاة العشاء 7:31 م

المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 5:32 ص

توقيت صلاة الظهر 12:35 م

موعد صلاة العصر 3:50 م

موعد صلاة المغرب 6:20 م

توقيت صلاة العشاء 7:30 م

الرياض

موعد صلاة الفجر 5:04 ص

توقيت صلاة الظهر 12:07 ص

موعد صلاة العصر 3:22 م

ميعاد صلاة المغرب 5:51 م

موعد صلاة العشاء 7:02 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 4:52

توقيت صلاة الظهر 11:54 م

ميعاد صلاة العصر 3:05 م

موعد صلاة المغرب 5:31

موعد صلاة العشاء 6:47 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 5:33 ص

توقيت صلاة الظهر 12:37 م

موعد صلاة العصر 3:52 م

توقيت صلاة المغرب 6:17 م

موعد صلاة العشاء 7:32 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 5:41 ص

توقيت صلاة الظهر 12:42 م

موعد صلاة العصر 3:47 م

توقيت صلاة المغرب 6:12 م

موعد صلاة العشاء 7:33

مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 5:00 ص

موعد صلاة الظهر 12:02 ص

ميعاد صلاة العصر 3:13 م

توقيت صلاة المغرب 5:38 م

مواقيت صلاة العشاء 6:55 م