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مواقيت الصلاة اليوم الأحد 16/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأحد، 16 فبراير 2020 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 16/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

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يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأحد  ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 
 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 

 
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 
 
 
مواقيت الصلاة فى القاهرة 
 
موعد صلاه الفجر 5:08   ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:09 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:19 
 
موعد صلاة المغرب 5:44
 
ميعاد صلاة العشاء 7:02 
 
 
 
 مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 
 
موعد صلاة الفجر 5:13 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:14 
 
موعد صلاة العصر 3:23 
 
توقيت صلاة المغرب 5:47 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:06 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 
 
موعد صلاة الفجر 5:04 
 
توقيت صلاة الظهر 12:05 م 
 
موعد صلاة العصر 3:14 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 40: 5 م 
 
توقيت صلاة العشاء 6:57 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 
 
موعد صلاة الفجر 4:55 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:57 
 
موعد صلاة العصر 3:09 
 
توقيت صلاة المغرب 5:35 م 
 
موعد صلاة العشاء 6:50 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى أسوان 
 
موعد صلاة الفجر 5:00 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:03 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:18 م 
 
توقيت صلاة المغرب 5:44 م 
 
موعد صلاة العشاء 6:58 
 
 
 
 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 

 
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 
 
 
 
 مكة 
 
موعد صلاة الفجر 5:30 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:35 م 
 
موعد صلاة العصر 3:52 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:21 م 
 
ميعاد صلاة العشاء 7:31 م 
 
 
 
المدينة المنورة 
 
موعد صلاة الفجر 5:32 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:35 م 
 
موعد صلاة العصر 3:50 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:20 م
 
توقيت صلاة العشاء 7:30 م 
 
 
 
الرياض 
 
موعد صلاة الفجر 5:04 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:07 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:22 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 5:51 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:02 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 
 
موعد صلاة الفجر 4:52 
 
توقيت صلاة الظهر 11:54 م 
 
ميعاد صلاة العصر 3:05 م 
 
موعد صلاة المغرب 5:31 
 
موعد صلاة العشاء 6:47 م 
 
 
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 
 
موعد صلاة الفجر 5:33 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:37 م 
 
موعد صلاة العصر 3:52 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:17 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:32 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 
 
موعد صلاة الفجر 5:41 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:42 م 
 
موعد صلاة العصر 3:47 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:12 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:33 
 
 
 
مواقيت الصلاة بالكويت 
 
توقيت صلاة الفجر 5:00 ص 
 
موعد صلاة الظهر 12:02 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:13 م 
 
توقيت صلاة المغرب  5:38 م 
 
مواقيت صلاة العشاء 6:55 م 
 
 
 
 
 
 

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