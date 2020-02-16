مواقيت الصلاة اليوم الأحد 16/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأحد ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 5:08 ص
توقيت صلاة الظهر 12:09 ص
ميعاد صلاة العصر 3:19
موعد صلاة المغرب 5:44
ميعاد صلاة العشاء 7:02
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 5:13 ص
توقيت صلاة الظهر 12:14
موعد صلاة العصر 3:23
توقيت صلاة المغرب 5:47 م
موعد صلاة العشاء 7:06 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 5:04
توقيت صلاة الظهر 12:05 م
موعد صلاة العصر 3:14 م
ميعاد صلاة المغرب 40: 5 م
توقيت صلاة العشاء 6:57 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 4:55 ص
توقيت صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 3:09
توقيت صلاة المغرب 5:35 م
موعد صلاة العشاء 6:50 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 5:00 ص
توقيت صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 3:18 م
توقيت صلاة المغرب 5:44 م
موعد صلاة العشاء 6:58
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 5:30 ص
توقيت صلاة الظهر 12:35 م
موعد صلاة العصر 3:52 م
موعد صلاة المغرب 6:21 م
ميعاد صلاة العشاء 7:31 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 5:32 ص
توقيت صلاة الظهر 12:35 م
موعد صلاة العصر 3:50 م
موعد صلاة المغرب 6:20 م
توقيت صلاة العشاء 7:30 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 5:04 ص
توقيت صلاة الظهر 12:07 ص
موعد صلاة العصر 3:22 م
ميعاد صلاة المغرب 5:51 م
موعد صلاة العشاء 7:02 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 4:52
توقيت صلاة الظهر 11:54 م
ميعاد صلاة العصر 3:05 م
موعد صلاة المغرب 5:31
موعد صلاة العشاء 6:47 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 5:33 ص
توقيت صلاة الظهر 12:37 م
موعد صلاة العصر 3:52 م
توقيت صلاة المغرب 6:17 م
موعد صلاة العشاء 7:32 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 5:41 ص
توقيت صلاة الظهر 12:42 م
موعد صلاة العصر 3:47 م
توقيت صلاة المغرب 6:12 م
موعد صلاة العشاء 7:33
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 5:00 ص
موعد صلاة الظهر 12:02 ص
ميعاد صلاة العصر 3:13 م
توقيت صلاة المغرب 5:38 م
مواقيت صلاة العشاء 6:55 م
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