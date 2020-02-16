رويترز

قالت الشرطة السبت إن عصابة مسلحة يستقل أفرادها دراجات نارية قتلت 30 شخصا على الأقل فى هجمات على قريتين فى شمال غرب نيجيريا، وأضافت الشرطة أن 21 شخصا قتلوا حرقا وقُتل تسعة قرويين رميا بالرصاص مساء أمس الجمعة فى قريتى دانكار وتساوا مضيفة أن المهاجمين فروا ومعهم أطعمة وماشية.

وقتل مئات الأشخاص فى شمال غرب نيجيريا منذ العام الماضى فى هجمات تنسبها الحكومة لعصابات تقوم بعمليات سطو وخطف، وأكد مفوض الشرطة سانونسى بوبا عدد القتلى وقال إن فرقا من الشرطة والجيش انتشرت فى المنطقة وإن تحقيقا يجرى فى الأمر.

ويقول خبراء أمنيون إن نيجيريا لا يمكن أن تحمل المزيد من الاضطرابات فى وقت تواجه فيه صعوبات بالفعل فى احتواء خطر جماعات إسلامية متشددة فى الشمال الشرقى وصراع فى ولايات وسط البلاد وجماعات متشددة فى دلتا النيجر إلى الجنوب الشرقي.

يذكرأن، قتل ثلاثون شخصا على الأقل الاثنين، فى هجوم مسلح لمتشددين استهدف منطقة شمال شرقى نيجيريا، ولم تشر قناة "الحرة" الأمريكية - التي بثت النبأ لمزيد من التفاصيل - مشيرة إلى مقتل سبعة أشخاص على أيدي عناصر حركة " بوكو حرام " فى إحدى القرى الواقعة شمال شرق نيجيريا - في وقت سابق.