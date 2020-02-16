وذكرت مصادر نيجيرية، أن عناصر " بوكو حرام " داهمت القرية الواقعة بالقرب من مدينة "شيبوك " بولاية بورنو، وأطلقت الرصاص على الفارين، كما أضرمت النيران فى المنازل بعد سرقة المواد الغذائية منها، فيما قامت عناصر "بوكو حرام " بغارة مماثلة على ذات القرية فى وقت سابق أيضا.

يذكر أن جماعة "بوكو حرام " المتطرفة تشن سلسلة هجمات منذ نحو عشرة أعوام تستهدفي نيجيريا ، أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين في منطقة شمال شرق نيجيريا.