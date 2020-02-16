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مصرى فى ووهان: رفضت العودة لثقتى أن الصين ستتغلب على كورونا قريبا

الأحد، 16 فبراير 2020 02:32 م
مصرى فى ووهان: رفضت العودة لثقتى أن الصين ستتغلب على كورونا قريبا محمد فريشح
كتب محمد تهامى زكى

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كشف الدكتور المصرى محمد فريشح، المقيم فى مدينة ووهان الصينية، معقل انتشار فيروس كورونا الجديد، عن سبب رفضه العودة إلى مصر مع الجالية المصرية التى عادت مؤخرا إلى مرسى مطروح، مشيدا بالحكومة الصينية والإجراءات الواقعية التى اتخذتها من أجل سلامة المواطنين فى ظل تفشى فيروس كورونا "كوفيد-19".

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وقال فريشح، فى مقطع فيديو نشره موقع الإذاعة الصينية بنسخته باللغة العربية: "أقيم مع أسرتى  فى مدينة ووهان وأدرس درجة الدكتوراه فى جامعة ووهان، رفضنا الرجوع إلى مصر فى ظل الحجر الصحى الحالى لمدينة ووهان، رغم أن هناك فرصة متاحة للعودة مع الجالية المصرية"، مؤكدا ثقته التامة فى الحكومة الصينية والإجراءات الواقعية التى اتخذتها من أجل سلامة المواطنين سواء السكان المحليين أو الجاليات الأجنبية، فى ظل تفشى فيروس كورونا.
 

وتابع فريشح: "السبب الآخر لوجودى فى ووهان اعتبره بشكل شخصى هو دعم لحكومة الصين والشعب الصينى خاصة فى مدينة ووهان اللى استضفونا خلال الفترة اللى فاتت خير استضافة ورحبوا بنا خير الترحيب خلال وجودنا منذ 3 سنوات فى المدينة".

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وأكد فريشح، أنه لديه الثقة والأمل فى الحكومة الصينية ستتغلب على المرض والفيروس فى القريب العاجل.

وكانت اللجنة الوطنية الصينية للصحة، أعلنت اليوم الأحد، عن تعافى 1323 مصابا بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، ليصل عدد حالات التعافى إلى 9419 مريضا، مؤكدة أنهم خرجوا من المستشفيات بعد تلقى العلاج اللازم، حتى نهاية أمس السبت.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم الأحد، أن ما مجموعه 9419 مريضا مصابين بفيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19" خرجوا من المستشفى بعد شفائهم بنهاية يوم السبت.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة فى تقريرها اليومى إن 1323 شخصا خرجوا من المستشفى يوم السبت بعد شفائهم.

 

 

 


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