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مصرع مواطن وتلفيات بعقار بسبب تسريب غاز أسطوانة بوتاجاز بالإسكندرية

الأحد، 16 فبراير 2020 03:49 ص
مصرع مواطن وتلفيات بعقار بسبب تسريب غاز أسطوانة بوتاجاز بالإسكندرية انهيار عقار_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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حدث تسريب بأسطوانة بوتاجاز ببدروم أحد العقارات بشارع خالد بن الوليد بدائرة قسم أول المنتزه بالإسكندرية، أدى إلى حدوث تلفيات بسقف بدروم العقار، وأسفر ذلك عن وفاة أحد الأشخاص.

 انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة المعنية لمكان البلاغ.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان تسبب انهيار أجزاء من عقار بمنطقة محطة مصر وسط الإسكندرية، اليوم الخميس، تحطيم سيارة ميكروباص بشكل كامل تصادف وقوفها أسفل العقار، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.

 

 تلقت مديرية أمن الإسكندرية، بلاغاً يفيد بانهيار أجزاء من عقار بمنطقة محطة مصر أمام مبني البريد، والتسبب في تحطيم سيارة ميكروباص، بدون إصابات.

 

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية ومسئولي حى وسط وتم عمل كردون بمحيط العقار، وجارى رفع الأثار الناتجة عن انهيار العقار لتيسر الحركة المرورية بالمنطقة.

 

وكانت العناية الإلهية، أنقذت أسرتين من الموت، أمس الأربعاء، حيث غادروا شققهم، قبل ساعة من انهيار عقار مكون من 6 طوابق بمنطقة الحضرة البحرية بحي وسط الإسكندرية.

 

البداية، عندما تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بسقوط العقار رقم 4 بشارع العشري بمنطقة الحضرة البحرية دائرة القسم، على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

 

وبالمعاينة والفحص، تبين أن العقار مكون من طابق أرضى و5 طوابق علوية، مساحته نحو 150 متر، ملك ورثة محمد.ال، وانهياره دون حدوث أي إصابات، حيث غادر أسرتين من سكان العقار قبل ساعة واحدة من انهياره، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

 

وقررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية برئاسة المستشار كريم عبد اللطيف إبراهيم، رئيس النيابة، سرعة طلب تحريات المباحث


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