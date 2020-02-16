مصرع شخص وإصابة 16 آخرين فى حادث بطريق الوادى الجديد – الأقصر

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 16 آخرون، في حادث انقلاب سيارة أجرة، مساء اليوم الأحد، بطريق مركز باريس بالوادي الجديد – الأقصر ، تم نقل المصابين المستشفى أرمنت العام ، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق .

تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوفاة شخص واصابة اخرون في حادث مروري بطريق بغداد – الأقصر وتبين انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بمنطقة الكيلو 180 بالطريق الواصل بين قرية بغداد بمركز باريس التابعة للوادي الجديد ومدينة الأقصر.

أسفر الحادث عن مصرع " محمد نزيه السيد، ٢٩ سنة " وإصابة 16 شخصا، وهم محمد عبد الله حسن ٢٣ سنة، مصطفى أحمد محمد، ٢٣سنة، السيد حسن السيد ٢٠سنة،محمد حسام سيد ٢٠ سنة، على أحمد إسماعيل ٢٢سنة، محمد ابراهيم عمار ٢٠سنة، محمد عبد الله أحمد 20 سنة، محمد عبد الله مبارز ٢٠ سنة، محمد صلاح صالح ٢٠ سنة، إمام أحمد أمام ٢٠ سنة، أحمد عبد المنعم أمام ٢٠ سنة، محمد أحمد خطيب ٢٠ سنة، احمد عبد العظيم عبد المنعم، التوني عبد الحميد التوني، محمد احمد فضيل ٢٢ سنة وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى أرمنت العام بمحافظة الأقصر، وتحرر محضر بالحداث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكان شخص لقي مصرعه، بينما أصيب 3 اخرون، الجمعة الماضية ، في 3 حوادث متفرقة بمركزي الخارجة والداخلة في الوادي الجديد حيث تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفدي بوصول جثة لمشرحة مستشفى الخارجة العام ومصاب في حادث مروري بينما وصل مصابان لمستشفى الداخلة العام في حادثتي انقلاب دراجة نارية.

تبين وقوع حادث مروري لسيارة ملاكي بطريق الخارجة باريس نتج عنه مصرع محمود طاهر على بهنوس، 55 سنة موظف بمديرية التربية والتعليم وإصابة شقيقه طاهر 53 سنة، بجروح في الرأس وكدمات متفرقة، وجري نقله لمستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج، وجري الدفع بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الخارجة العام.

كما أصيب أحمد منسي حجاب، ٣٥سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالسابق اليسرى، في انقلاب دراجة نارية بقرية "الراشدة" بمركز الداخلة، كما أصيب عمر امين سيد سليمان، 42 سنة، في انقلاب دراجة نارية في قرية" الجديدة" بمركز الداخلة، باشتباه كسر بمفصل الفخذ الايسر، وجاري تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي.