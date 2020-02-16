مصرع سيدة وطفلها أثناء عبورهما السكة الحديد فى التل الكبير بالإسماعيلية

الإسماعيلية -صبرى غانم

لقيت سيدة وطفلها الرضيع مصرعهما أسفل عجلات القطار المتجه من محافظة الإسماعيلية إلى محافظة الشرقية بمنطقة الغرابوة التابعة لمركز ومدينة التل الكبير، وذلك أثناء عبورهما شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

تلقى اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء محمود هندى مدير إدارة البحث الجنائى بالإسماعيلية مفاده تلقيه اخطارا من العميد ابراهيم صدقى مأمور مركز شرطة التل الكبير بتلقيه بلاغا عن مصرع سيدة تدعى، أمنية عبد المنعم عبده 31 عامًا، وطفلها محمد السيد أحمد عامان، وذلك أسفل عجلات قطار "الإسماعيلية ـ الزقازيق" بمنطقة الغرابوة دائرة مركز التل الكبير، أثناء عبورهما شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الحادث، العقيد خالد حبيب رئيس فرع البحث الجنائى لغرب الغرب الإسماعيلية، والمقدم محمد فيصل رئيس مباحث مركز شرطة التل الكبير، والنقباء محمود فراج، ومصطفى العدوى، ومحمود مأمون معاونو مباحث مركز شرطة التل الكبير.

واكدت تحريات ضباط المباحث من خلال الفحص وسؤال شاهدوا الواقعة انه أثناء عبور المتوفاة ونجلها عبور شريط السكة الحديد دهسهما قطار الإسماعيلية المتجه لمحافظة الشرقية.

على الفور تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى التل الكبير المركزى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى قررت تسليم جثتى المتوفين إلى ذويهم لعدم والتصريح بدفنهما لعدم وجود شبهة جنائية

وعلى الجانب الآخر نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط ادارة البحث الجنائى وضباط مباحث قسم ثالث الإسماعيلية فى كشف غموض واقعة سرقة "موزع احمال" محول مستشفى الإسماعيلية العام الذى تسبب فى فصل الكهرباء عن بعض اقسام المستشفى والقبض على المتهمين واستعادة الموزع المبلغ بسرقته.