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مسلحون يقتلون صحفيا تلفزيونيا فى الصومال

الأحد، 16 فبراير 2020 11:15 م
مسلحون يقتلون صحفيا تلفزيونيا فى الصومال الشرطة الصومالية
رويترز

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قالت الشرطة الصومالية ، إن مسلحين قتلوا صحفيا تلفزيونيا وإذاعيا في منطقة أفجوي اليوم الأحد.وقال النقيب عبد القادر حسن ، قائد شرطة أفجوي،  إن النار أطلقت عدة مرات على عبد الولي علي حسن (25 عاما) وإنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله للمستشفى.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الجريمة التي وقعت في أفجوي التي تقع على بعد 25 كيلومترا خارج العاصمة مقديشو.

وأدانت نقابة الصحفيين بالصومال الجريمة ودعت إلى إجراء تحقيق سريع.

وقال عبد الله أحمد أمين الأمين العام للنقابة "ندعو الحكومة الاتحادية الصومالية والسلطات المحلية .. إلى تقديم القتلة للعدالة".

 

 


الصومال

الشرطة الصومالية

الصحافة

صحفى صومالى

مسلحون

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