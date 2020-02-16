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مستشفى بنها الجامعي تنظم ورشة عمل للتوعية والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا

الأحد، 16 فبراير 2020 08:02 م
مستشفى بنها الجامعي تنظم ورشة عمل للتوعية والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا جانب من الندوة
القليوبية إبراهيم سالم - نيفين طه

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نظمت طلية الطب ببنها، اليوم الأحد، أول ورشة عمل للتوعية والتدريب والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، بإشراف وتنسيق الدكتورة راندا مصطفى وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، بقاعة مجلس الكلية والقاعة المجاورة لها بكلية الطب، وذلك في إطار الإستعداد للترصد والوقاية من أي احتمالات للعدوى بفيروس كورونا المستجد، وبناءًا على توجيهات رئيس جامعة بنها الدكتور جمال السعيد، والدكتور مصطفى القاضي عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بنها .

 

وعُقدت الورشة اليوم بالتعاون مع قسم الطب الوقائي بمديرية الصحة بالقليوبية ولجنة مكافحة العدوى بمستشفيات بنها الجامعية، بحضور  الدكتور طارق العيسوي مدير مستشفيات بنها الجامعية ، والدكتورة إيمان البيطار وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا ، والدكتور عمرو الدخاخني.

 

وحضر الورشة عدد من الأطباء من مختلف الإدارات الطبية بالجامعة، وأساتذة الكليات، والطلاب من مختلف الكليات بجامعة بنها، كما تم تدريب الحضور على الإرتداء السليم للكمامات الوقائية بمختلف أنواعها، وكيفية تطهير المنازل والبيئة المحيطة بمختلف تركيزات الكلور، وأصول التغذية السليمة، وذلك لرفع كفاءة جهاز المناعة لمقاومة أي احتمال بالعدوى.

 

 وفي هذا السياق أكد الدكتور مصطفى القاضي القاضي عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بنها ، على أهمية الاستعداد الكامل لمواجهة هذا الفيروس من خلال تنظيم ورش عمل لكيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

 

ومن ناحيتها أشارت الدكتورة راندا مصطفى وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع ، إلى أن الوقاية خير من العلاج، ودعت إلى أهمية منع المصافحة بالقبلات وجعلها أسلوب حياه، كما نوهت إلى أنه سيتم تنظيم سلسلة من الندوات التوعوية في مختلف قطاعات المحافظة والمدارس والنقابات، كما يمكن التواصل  عن طريق الخط الساخن لأي حالة مشتبه فيها.

 

 


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