مسئولة أممية: الجهود المبذولة لوقف تدفق الاسلحة إلى ليبيا غير فعالة

أ ش أ

أكدت نائبة الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة بشأن الازمة الليبية، ستيفانى وليامز، اليوم ، الأحد ، أن الجهود التي تبذل من أجل وقف تدفق الاسلحة إلى ليبيا أصبحت غير فعالة على الاطلاق .

وأضافت المسئولة الدولية - في كلمة القتها خلال مؤتمر ميونيخ للامن - أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر وحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج بات أقرب إلى الانهيار.

وتابعت في كلمتها - التي أوردت قناة (روسيا اليوم) فى نشرتها بالانجليزية مقتطفات منها - تقول " الحظر الذي فرضه مجلس الامن الدولى لوقف تدفق الاسلحة إلى الاطراف المتحاربة فى ليبيا أصبحت مجرد " نكتة " على حد وصفها.

وطالبت المسئولة الدولية بضرورة اعتماد مبدأ الشفافية ومحاسبة الاطراف الدولية المتورطة فى النزاع الليبي، محذرة من ان الاوضاع الاقتصادية في ليبيا تتدهور بشكل مستمر.

وكان وزراء خارجية الدول المشاركة فى اعمال مؤتمر ميونيخ حول الامن قد شاركوا فى اجتماع حول ليبيا على هامش المؤتمر.