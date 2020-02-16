سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 فبراير 2020 02:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مسؤولة بالأمم المتحدة: حظر الأسلحة فى ليبيا بات مزحة

الأحد، 16 فبراير 2020 01:27 م
مسؤولة بالأمم المتحدة: حظر الأسلحة فى ليبيا بات مزحة نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفانى وليامز
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت مسؤولة بارزة فى الأمم المتحدة اليوم الأحد إن انتهاكات حظر الأسلحة المفروض على ليبيا حولته إلى مزحة ومن الضرورى محاسبة من ينتهكونه.

وأضافت ستيفانى وليامز نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا فى مؤتمر صحفى فى ميونيخ "حظر الأسلحة أصبح مزحة.. نحتاج حقا أن نكثف الجهود فى هذا الشأن".

وتابعت قائلة "الأمر معقد لأن الانتهاكات تحدث برا وبحرا وجوا لكن هناك حاجة لمراقبة ذلك وهناك حاجة للمحاسبة".

وفى السياق نفسه، أفادت تقرير أصدرته الأمم المتحدة بأن ليبيا تضم أكبر مخزون فى العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة يقدر بنحو 29 مليون قطعة، وحذر من تأثير انتشار هذه الأسلحة على تهديد حياة المدنيين.
 

وأوضح التقرير الأممى -وفقا لقناة "العربية" الإخبارية أمس السبت- أن ليبيا تضم أكبر مخزون فى العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة يقدر بما بين 150 و200 ألف طن فى جميع أنحاء البلاد، مضيفا أن عدد قطع السلاح فى ليبيا يقدر بنحو 29 مليون قطعة، بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة، وهو عدد لم يسجل فى أى بلد آخر خلال الأربعين عاماً الماضية.

 

وأشار التقرير إلى أن المنظمة الدولية ستدرس فى جلستها القادمة قراراً يفرض حظر الأسلحة فى ليبيا بشكل كامل.

 

ستيفانى وليامز

الأمم المتحدة

ليبيا

حظر السلاح إلى ليبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم .. غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة

أخبار مصر اليوم .. غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة

طارق السعيد: الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب.. فيديو

طارق السعيد: الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب.. فيديو

من رونالدو إلى حمدالله.. شاهد نجوم الهاتريك بملاعب العالم فى 2020

من رونالدو إلى حمدالله.. شاهد نجوم الهاتريك بملاعب العالم فى 2020

شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

فيديو.. 8 نصائح عشان تحمى نفسك من "تسمم الحمل"

فيديو.. 8 نصائح عشان تحمى نفسك من "تسمم الحمل"

اليوم.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال لاستهداف 16.5 مليون طفل

اليوم.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال لاستهداف 16.5 مليون طفل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة