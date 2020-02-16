مسؤولة بالأمم المتحدة: حظر الأسلحة فى ليبيا بات مزحة

رويترز

قالت مسؤولة بارزة فى الأمم المتحدة اليوم الأحد إن انتهاكات حظر الأسلحة المفروض على ليبيا حولته إلى مزحة ومن الضرورى محاسبة من ينتهكونه.

وأضافت ستيفانى وليامز نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا فى مؤتمر صحفى فى ميونيخ "حظر الأسلحة أصبح مزحة.. نحتاج حقا أن نكثف الجهود فى هذا الشأن".

وتابعت قائلة "الأمر معقد لأن الانتهاكات تحدث برا وبحرا وجوا لكن هناك حاجة لمراقبة ذلك وهناك حاجة للمحاسبة".

وفى السياق نفسه، أفادت تقرير أصدرته الأمم المتحدة بأن ليبيا تضم أكبر مخزون فى العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة يقدر بنحو 29 مليون قطعة، وحذر من تأثير انتشار هذه الأسلحة على تهديد حياة المدنيين .

وأوضح التقرير الأممى -وفقا لقناة "العربية" الإخبارية أمس السبت- أن ليبيا تضم أكبر مخزون فى العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة يقدر بما بين 150 و200 ألف طن فى جميع أنحاء البلاد، مضيفا أن عدد قطع السلاح فى ليبيا يقدر بنحو 29 مليون قطعة، بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة، وهو عدد لم يسجل فى أى بلد آخر خلال الأربعين عاماً الماضية.

وأشار التقرير إلى أن المنظمة الدولية ستدرس فى جلستها القادمة قراراً يفرض حظر الأسلحة فى ليبيا بشكل كامل.