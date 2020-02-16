مزارعو مركز ناصر ببنى سويف يشكون عدم وصول مياه الرى لترعة بنى زايد.. صور

بنى سويف - أيمن لطفى

تعددت شكاوى مزارعى مركز ناصر شمال بنى سويف، من عدم وصول مياه الرى إلى ترعة بنى زايد التى تروى مئات الأفدنة ما يهدد المحاصيل بالتلف، وقال محمود عبد الحليم مزارع، إن ترعة الإبراهيمية تمد ترعة بنى زايد بالمياه التى نعتمد عليها فى رى الزراعات، وكذلك الماشية التى نصطحبها إلى الحقول وتمكث بها لحين العودة إلى الحظائر المنزلية، مشيرا إلى انقطاع المياه عن الترعة منذ أيام، و انتظر المزارعون وصولها دون جدوي.

وأضاف عبد الحليم لـ"اليوم السابع"، أن مديرية الرى أبقت على البوابة الخشبية القديمة والخاصة بترعة بنى زايد والتى تستمد مياهها من ترعة الإبراهيمية، وأنشأت بوابة أخرى جديدة وبرغم ذلك لم تتدفق المياه وتصل إلى الترعة بشكل يساعد المزارعين على رى أراضيهم.

وتابع أحمد رمضان، فلاح، قائلا: "تسبب عدم وصول المياه إلى الترعة لأيام إلى اعتمادنا على ماكينات الرى فى سحب كميات المياه المتبقية ورفعها إلى الزراعات ويمكث كل منا يوما كاملا لرى أرضه الزراعية دون جدوى لاحتياجها إلى ساعات أخرى وترتفع قيمة استئجار الماكينات التى تعمل بنظام الساعة إلى مئات الجنيهات، علاوة على نشوب مشاجرات بين المزارعين لتسابقهم على أولوية الري، وتنتهى بوقوع وفيات ومصابين.

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

ويجدد "اليوم السابع" دعوته لقرائه الأعزاء، للمشاركة بشكواهم ومشاكلهم، من خلال تطبيق الواتس آب، على رقم 01280003799، خدمة "شكوتك بصوتك" لتسجيل شكاوى المواطنين بالصوت والصورة ويتواصل محررو "اليوم السابع" مع القراء مباشرة فى أماكن متفرقة بالقاهرة والمحافظات، للاستماع إلى شكواهم وتسجيلها لنشرها على الموقع الإلكترونى.



انقطاع المياه عن الترعة



ترعة بني زايد



ترعة بني زايد بمركز ناصر



ترعة بني زايد تروي الزراعات



خلو الترعة من المياه



خلو ترعة بني زايد من مياه الري



ظهور الطين بقاع الترعة