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مركز التنبؤ بقطاع الرى يتوقع سقوط أمطار اليوم على الوجه البحرى والقاهرة

الأحد، 16 فبراير 2020 03:09 م
مركز التنبؤ بقطاع الرى يتوقع سقوط أمطار اليوم على الوجه البحرى والقاهرة أمطار - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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أشارت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار على مصر، إلى سقوط أمطار خفيفة اليوم على السواحل الشمالية وشمال سيناء وأجزاء من محافظات الوجه البحرى والقاهرة، حيث يتم متابعة حالة الطقس على مدار الساعة وابلاغ كافة المعنين بالتنبؤات لإتخاذ ما يلزم من إجراءات، وتم اعلان حالة الطوارىء بمركز التنبؤ استعداداً لموسم الأمطار والسيول، حيث يوجد "وحدة الإنذار المبكر" بالسيول والتى تعمل من خلال متابعة الظواهر المناخية وخاصة الأمطار باستخدام نظام الإستشعار عن بعد.

وشكلت وزارة الرى غرف طوارىء فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الامطار قبل حدوثها بـ 72، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة الى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، و التعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات الكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفةالعمليات التى تضم جميع الوزراء والاجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على ادارة أزمات السيول.

وقالت وزارة الرى إن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الامطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشأت أو المناطق التى تحميها.

وشكلت هيئة حماية الشواطئ غرف عمليات على مستوى الادارات العامة للتنفيذ تعمل على مدار 24 ساعة وتغطى شواطئ البحرين المتوسط والأحمر، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية بالمركز الرئيسى للهيئة للمتابعة والتواصل مع أجهزة الهيئة بكل إدارة لتلقى أى إشارة إن وجدت تخص أعمال الحماية، والتنسيق اللازم مع الأجهزة المعنية بالدولة بنطاق كل محافظة، حتى نهاية فصل الشتاء.

 


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