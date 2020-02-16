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مرسوم أميرى فى الكويت بتعديل 4 حقائب وزارية على رأسها وزارة النفط

الأحد، 16 فبراير 2020 07:00 م
مرسوم أميرى فى الكويت بتعديل 4 حقائب وزارية على رأسها وزارة النفط أمير الكويت يستقبل الوزراء الجدد
كتب محمد شرقاوى- وكالات

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صدر مرسوم أميرى فى الكويت بتعديل وزارى يمس 4 حقائب وزارية على رأسها وزارة النفط، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) ، حيث أصدر الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، أمير الكويت، مساء الأحد، مرسومًا بإجراء تعديل وزاري يشمل 4 حقائب.

 
وبحسب المرسوم يعين الدكتور خالد محمد علي الفاضل وزيرا للنفط، فيما يعين براك علي براك الشيتان وزيرا للمالية، ومحمد حجي بوشهري وزيرا للكهرباء والماء في "تعديل وزاري محدود على التشكيل الحكومي". 

وكان الشيخ صباح الأحمد، أمير الكويت، كلف فى ديسمبر الماضى الشيخ صباح الخالد،برئاسة الحكومة الجديدة، وقال أمير الكويت، للحكومة الجديدة، أهنئكم باختياركم للوزارة، مقدرًا قبولكم المشاركة فيها وتقاسم مسؤولياتها، راجيًا لكم كل التوفيق والسداد.

 
ووجه أمير الكويت، رسالة للحكومة الجديدة، قائلا: "أمامكم مسؤوليات كبيرة تجاه الوطن والمواطنين لاسيما فى هذه المرحلة الهامة، لقد حملتم أمانة عظيمة وكلى ثقة تامة بأنكم أهل لها".
 
وتابع الأمير الكويتى: "عليكم مضاعفة الجهد والعطاء لتسريع عملية التنمية والبناء وتسخير الجهود والإمكانيات للنهوض بالوطن، تلمس وحل مشاكل المواطنين التى يواجهونها فى الوزارات والدوائر الحكومية وتبسيط الاجراءات الإدارية فى إطار تطبيق القوانين والأنظمة".

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