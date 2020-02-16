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مدير أورام دمياط يجيب على الأسئلة الأكثر شيوعا بين مرضى الأورام

الأحد، 16 فبراير 2020 05:00 ص
مدير أورام دمياط يجيب على الأسئلة الأكثر شيوعا بين مرضى الأورام الدكتور طارق هيكل مدير معهد الأورام بدمياط
دمياط معتز الشربينى

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كثيرا ما يراود مرضى الأورام، أسئلة سريعة ومتكررة يحتار فيها المرضي والمرافقين بسبب كثرة الآراء وهو ما يجعل المريض فى حيرة من أمره ويبحث عن إجابات واضحة.

"اليوم السابع" استمع إلى رأى أحد المتخصصين فى مجال علاج الأورام للتعرف على رأى الطب فى أكثر 5 أسئلة شيوعا، وهو الدكتور طارق هيكل، مدير معهد الأورام بدمياط

1- هل المواد الحافظة اللي في الآكل والمشروبات ممنوعة؟

عادي مفيش مشكلة خاصة بالعلاج أو المرض تمنع تناول ذلك.

2- ينفع نأخد أدوية للبرد والمضادات الحيوية وغيره مع العلاج الكيميائي أو الهرموني؟

عموما ينفع وطبعا دواء الضغط والسكر والقلب وأي مرض مزمن، بس الأفضل أننا نقول لطبيب الأورام علشان يبقى عارف علشان تفاعلات الأدوية والتاريخ المرضي يبقى كامل، لكن في العموم مفيش حاجة ممنوعة.

3- ينفع أروح لدكتور الأسنان وأخلع ضرس أو أعمل حشو مع العلاج الكيميائي؟

قبل بدء العلاج الكيميائي بأسبوع على الأقل يجب معالجة أي تسوس بالحشو أو الخلع أو غيره كوقاية لما قد يحدث فيما بعد وأثناء العلاج يجب مراعاة نظافة الفم والأسنان واستخدام فرشاة ناعمة 2-3 مرات يوميا على الأقل، إذا احتاج المريض أثناء العلاج الكيميائي لإجراء حشو أو خلع فيجب أن تكون الصفائح الدموية أكثر من 75 والسيولة طبيعية والخلايا المناعية أكثر من 1000، وغير صحيح أنه ممنوع أثناء العلاج الكيميائي، يفضل التأجيل إذا كان الألم بسيط لكن مش ممنوع.

ولكن هذا الكلام لا ينطبق على العلاج الإشعاعى ومن يأخد حقنة زوميتا أو أخواتها للعظام لازم يتجنب أنه يأخدها إلا بعد ما يعالج أسنانه تماما.

4- ينفع أكون قريب من الأطفال والحوامل أثناء العلاج الكيميائي أو الإشعاعي؟؟

أيوة طبعا ينفع ومفيش أي خطر وبالمناسبة السرطان مرض غير معدي على الإطلاق .

5- إيه اللى ممنوع فيه الاقتراب من الأطفال والحامل ؟

اللى ممنوع يقترب من الأطفال والحوامل هو اللي بيأخد علاج بالنظائر المشعة مثل اليود المشع في حالة سرطان الغدة الدرقية، يكون عليه الابتعاد حسب الجرعة اللى اخدها بحد أقصى أسبوعين.


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