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محمد ناصر يقع فى فخ فيديو كوميدى عن تحليل المخدرات بكمين أمنى "فيديو"

الأحد، 16 فبراير 2020 12:20 ص
محمد ناصر يقع فى فخ فيديو كوميدى عن تحليل المخدرات بكمين أمنى "فيديو" قناة مكملين قبل قليل
كتبت دينا الحسينى

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وقع الإعلامى محمد ناصر مذيع قناة مكملين الإخوانية التى تبث من تركيا، فى فخ السوشيال ميديا منذ قليل، بعد قيامه بإذاعة فيديو لأحد الشباب من مصر يروى تجربته الشخصية أثناء مروره على كمين أمنى وخضوعة لإجراء تحليل الكشف عن تعاطى المواد المخدرة.

الإعلامى الفاشل ظن أنه وجد مادة خصبة للهجوم على مصر، ليبدأ مقدمته قبل عرض الفيديو مادحاً دولة تركيا التى تأويه والطريقة التى تجرى بها الأكمنة الأمنية هناك الكشف عن متعاطى المواد المخدرة، محاولاً الإسقاط على مصر باتهامات استخدام طريقة بدائية للكشف عن متعاطى المخدرات.



عرض الإخواني الهارب الفيديو للشاب الذى روى بطريقة كوميدية كيف أنه ساعد عددًا من السائقين متعاطى المواد المخدرة فى المرور من التحليل بإعاراتهم كمية من "البول" لكونة لا يتعاطى مخدرات، وانتهى الفيديو.

الشاب حسام حسن صاحب الفيديو خرج منذ قليل، بتعليق على صفحته الشخصية عبر "فيس بوك" فضح من خلاله محمد ناصر، وكتب: رسالة إلى محمد ناصرمذيع قناة مكملين الفيديو تم تصويره على سبيل الهزار.. ملهاش لازمه نعمل شو على كلام فاضى أنا فى الأساس ممثل".

 

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محمد ناصر

مكملين

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