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محمد بن زايد يستقبل رئيس مجموعة "نافال" الفرنسية

الأحد، 16 فبراير 2020 04:29 م
محمد بن زايد يستقبل رئيس مجموعة "نافال" الفرنسية محمد بن زايد يستقبل رئيس مجموعة "نافال"
وكالات الأنباء

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استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، اليوم الأحد ، في أبوظبي ، هيرفي جولو ، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة "نافال" الفرنسية المتخصصة في مجال صناعات الدفاع البحرى. وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية وام

وبحث الشيخ محمد بن زايد وهيرفي جولو - خلال اللقاء - إمكانات التعاون وفرصه بين مجموعة "نافال" ونظيراتها من الشركات المتخصصة والمؤسسات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الصناعات الدفاعية البحرية المتطورة وأنظمتها.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء ، خلدون خليفة المبارك ، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

 

 


الامارات

محمد بن زايد

أبو ظبى

نافال

هيرفى جولو

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