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محمد بن راشد يستقبل إيفانكا ترامب مستشارة الرئيس الأمريكى

الأحد، 16 فبراير 2020 03:58 م
محمد بن راشد يستقبل إيفانكا ترامب مستشارة الرئيس الأمريكى الشيخ محمد بن راشد يستقبل إيفانكا ترامب
وكالات

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استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، إيفانكا ترامب، مستشارة الرئيس الأمريكى، وذلك على هامش أعمال منتدى المرأة العالمى - دبى 2020،  المقام فى مدينة جميرا يومي 16-17 فبراير الجارى،  بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى.
 
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية، تأكيد الشيخ محمد بن راشد ، خلال اللقاء عمق علاقات التعاون والروابط الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة بالولايات المتحدة الأمريكية في ظل تقارب الرؤى وتوافق الإرادة السياسية في البلدين الصديقين بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، والرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، منوهاً  بجهود الإدارة الأمريكية في مجال دعم المرأة وتمكينها على كافة المستويات الحكومية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يتوافق مع ما تقوم به دولة الإمارات من جهود في المجال ذاته، ما يفتح المجال لمزيد من التعاون في تعظيم إسهام المرأة في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية عالمياً.
 
وأشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمبادرة "التنمية والازدهار العالمي للمرأة" التي أطلقها البيت الأبيض العام الماضي بهدف توفير الدعم اللازم لتمكين المرأة اقتصادياً مع استهداف الوصول إلى 50 مليون امرأة حول العالم بحلول عام 2025، مؤكداً أن دولة الإمارات حريصة على مشاركة تجربتها الرائدة في مجال دعم المرأة في كل المجالات مع كل الدول الساعية إلى تعظيم دور المرأة ومشاركتها في صنع المستقبل، فضلاً عن دعم الإمارات لكل المبادرات والمساعي الدولية الرامية إلى تحقيق الهدف ذاته.
 
وقد ظهرت إيفانكا ترامب، نجلة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، وهى ترتدى "الحجاب"، فى دولة الامارات العربية المتحدة، أثناء مشاركتها في منتدى المرأة العالمي، الذي تشارك فيه بدعوة من الإمارات، والتقطت عدسات المصورين صور نجله الرئيس الأمريكى أثناء زيارتها لأحدى المعالم الشهيرة فى دبى.
 
وكان في استقبال إيفانكا ترامب، لحظها وصولها للأمارات، القنصل العام الأمريكى فيليب فراين، ومنى غانم المرى رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبى للمرأة، ونشرت الصفحة الرسمية للخارجة الأمريكية صور فور وصولها، وعلقت عليها قائلة: "يسعدنا الترحيب بالسيدة إيفانكا ترامب في دبي، رحب بها واستقبلها القنصل العام فيليب فراين وسعادة منى غانم المرى رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة".

محمد بن راشد

حاكم دبى

إيفانكا ترامب

مستشارة الرئيس الأمريكى

منتدى المرأة العالمى

حمدان بن محمد بن راشد

مؤسسة دبى للمرأة

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