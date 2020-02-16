محافظ الوادى الجديد: تخفيض تكلفة الكهرباء والسولار للمزارعين مالكى 3 أفدنة أو أقل

الوادى الجديد-فريق المحافظات

أعلن محافظ الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الأحد، عن حصر المزارعين أصحاب مساحات الأراضى التى تصل لـ3 أفدنة تمهيدًا لبحث سبل دعمهم فى تكلفة الكهرباء والوقود فى أغراض الزراعة عن طريق صندوق استصلاح الأراضى بديوان عام المحافظة.

وأكد الزملوط، أن المحافظة تسعى جاهدة لتنفيذ خطة طموحة تستهدف دعم صغار المزارعين بمراكز وقرى المحافظة بحيث تتولى المحافظة دعم نفقات وتكاليف الكهرباء والوقود المستخدم فى أغراض الزراعة، على أن تكون هناك مرحلة قادمة من الدعم تستهدف أصاحب الـ5 أفدنة، وذلك فى حال حصر أعداد قليلة من ملاك الـ3 أفدنة.

ولفت إلي، أن المحافظة تدعم صغار المزارعين حتى فى حالات تقنين وضع اليد طبقا للقانون رقم 144 لسنة 2017، من خلال تخفيض سعر الفدان فى حالات السداد لكامل سعر الأرض.

وفى سياق آخر أعلن محافظ الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الأحد، عن الموافقة على إنشاء وحدة محلية قروية منفصلة لقرية الشيخ والى بمركز الداخلة، وجارى انهاء الاجراءات الإدارية خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأكد الزملوط، أنه جرت مخاطبة وزارة الداخلية لإنهاء إجراءات انشاء 3 وحدات محلية قروية بالمحافظة منها قرية الشيخ والى بالداخلة وقرية بمركز الخارجة وثالثة بمركز الفرافرة، وجارى أنهاء الدراسات الأمنية حاليًا، والعرض على وزير التنمية المحلية لاستصدار القرار خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأوضح المحافظ، أن قرار انشاء وحدة محلية قروية منفصلة له عدة شروط منها عدد السكان، ولكن المحافظة نجحت فى استثناء هذا الشرطة فى ظل قلة عدد السكان بمراكز وقرى المحافظة.

ولفت إلي، أن المحافظة تسلمت الموافقة الخاصة بأنشاء الوحدة المحلية لقرية الشيخ والي، وفى انتظار استلام باقى الموافقات الخاصة بقريتى مركز الخارجة والفرافرة.